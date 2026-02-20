17.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 17.8 مليار درهم الأسبوع الماضي نتجت عن 5011 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3954 مبايعة بقيمة 13.8 مليار درهم، و862 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.2 مليارات درهم، كما سُجل 195 معاملة هبة بقيمة 881 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية لتشمل 481 مبايعة لأراضٍ، و3144 مبايعة لوحدات سكنية، و329 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على 198 رهناً لأراض، و625 رهناً لوحدات سكنية، و114 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 7.2 مليارات درهم نتجت عن 1693 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 6.6 مليارات درهم نتجت عن 2315 صفقة.

التوزع الجغرافي للمبايعات

وحلت منطقة المركز التجاري الثاني في المركز الأول من حيث قيمة المبايعات بـ1 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة اليلايس 5 بـ901 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة جميرا بـ920 مليون درهم، ورابعاً منطقة معيصم الأولى بـ769 مليون درهم، وخامساً منطقة نخلة ديرة بـ707 ملايين درهم.

وشهد السوق صفقة بيع لقطعة أرض في منطقة المركز التجاري الثاني بقيمة 320 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية على الخريطة في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع «ألبا ريزيدينسيز باي أمنيات» بقيمة 225 مليون درهم، إلى جانب بيع فيلا قيد الإنشاء في المنطقة نفسها بقيمة 115 مليون درهم.