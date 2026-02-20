الذهب يرتفع ولكنه يتجه لخسارة أسبوعية مع صعود الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه ‌صوب ​تكبد خسارة أسبوعية مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في شهر تقريباً، في وقت يترقب فيه المستثمرون تقريراً مهماً عن التضخم في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار ⁠السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 5020.95 دولاراً للأوقية (الأونصة) وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.8 % إلى 5037.60 دولاراً.

وقال براين لان العضو المنتدب في ‌جولدسيلفر سنترال، التي تتخذ من سنغافورة مقراً وتتداول في الذهب والفضة «لا تزال المعادن الثمينة محط تركيز الكثير من المستثمرين، ولا يزالون يتطلعون إلى الشراء عندما تنخفض الأسعار».

وأضاف «ستستمر البنوك المركزية في ​النظر إلى الذهب كفئة من الأصول ​التي ينبغي حيازتها» مع ⁠استمرار المخاطر الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران الخميس من «أشياء سيئة للغاية» ستحدث ​إذا ⁠لم تبرم ⁠اتفاقاً بشأن برنامجها النووي. وحدد مهلة بين 10 أيام و 15 يوماً، مما دفع طهران للتهديد باستهداف القواعد ⁠الأمريكية في المنطقة في حالة تعرضها للهجوم.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 78.83 دولاراً للأونصة.