الأسهم اليابانية تنتعش بدعم ​مكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا

صعدت الأسهم اليابانية لليوم الثاني على التوالي بدعم ​مكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا في بورصة وول ستريت، واختتم المؤشر نيكاي الياباني تداولات ​الخميس على ارتفاع مستفيداً من تجدد التفاؤل بشأن خطة التحفيز التي تقودها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

وارتفع المؤشر توبكس 0.57% ليغلق عند 57467.83 نقطة. وزاد أيضاً المؤشر توبكس ⁠الأوسع نطاقاً 1.18% ليصل إلى 3852.09 نقطة.

ومنحت أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا أكبر دفعة للمؤشر نيكاي. وصعد سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في شركات ‌ناشئة للذكاء الاصطناعي 2.6 %، وزاد سهم طوكيو إلكترون المنتجة لمعدات تصنيع الرقائق 2.9 %.

وتم تعيين ساناي تاكايتشي رسمياً رئيسة للوزراء مرة أخرى، عقب فوز ‌غير مسبوق في الانتخابات العامة التي جرت في ‌وقت سابق من هذا الشهر. ‌وتعهدت بزيادة الاستثمار عبر إنفاق عام موجه لتعزيز الاستهلاك وإنعاش النمو الاقتصادي.

وقال ​ريوتارو ساوادا كبير ‌المحللين في ​توكاي طوكيو إنتلجنس لابوراتوري في مذكرة ⁠بحثية «مع استمرار كل وزراء الحكومة، من المتوقع تنفيذ السياسات بسرعة، وهو وهو ما يُنظر إليه بوصفه عاملا إيجابيا ​إضافيا لسوق ⁠الأسهم».

وأظهرت بيانات ⁠وزارة المالية الخميس أن المستثمرين الأجانب ضخوا 1.42 تريليون ين (9.16 مليار دولار) في الأسهم اليابانية في ⁠الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، وهو أكبر تدفق منذ 11 أكتوبر، وساعد ذلك في رفع مؤشرات الأسهم في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة بعد فوز تاكايتشي.

وقفزت أسهم شركة أعمال الصلب اليابانية (‌جيه.إس.دبليو) 9.2 % بعد تقرير إعلامي أشار إلى أن ​بناء مفاعلات نووية من الجيل التالي قيد الدراسة ضمن الجولة الثانية من استثمارات اليابان المخطط لها بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.