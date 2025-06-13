المؤشر نيكاي الياباني يتراجع بعد هجمات إسرائيل على إيران

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة، مما يعكس التحركات في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والنفط وأسواق الأسهم الأخرى على خلفية الإعلان عن شن إسرائيل ضربات على إيران.

وهبط نيكي 1.5 بالمئة إلى 37584.47 نقطة، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.28 بالمئة.

وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في شركة شينكين لإدارة الأصول "كانت السوق تبيع الأسهم في ظل الحذر من المخاطر الجيوسياسية، ولكن الأخبار لم تسفر عن عمليات بيع مكثفة لأن المستثمرين ما زالوا يريدون مراقبة تطور الهجمات".

وانخفض سهم شركة طوكيو إلكترون المُصنعة لمعدات صناعة الرقائق 5.5 بالمئة مسجلا أكبر انخفاض على المؤشر نيكاي. كما خسر سهم فاست ريتيلنج، المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 2.1 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات التصدير مع ارتفاع قيمة الين، إذ انخفض سهما تويوتا موتور ونيسان موتور 2.75 بالمئة و1.5 بالمئة على الترتيب.

وانخفضت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية وعددها 33 باستثناء ثلاثة مؤشرات.

وارتفعت قطاعات الطاقة مع صعود أسعار النفط، إذ زادت أسهم شركات التنقيب والتكرير 3.6 بالمئة و2.2 بالمئة على التوالي.