الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بسبب التوتر في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية، مستفيدة من التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتي عززت الطلب على الأصول الآمنة،

زاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.8 بالمئة إلى 3412.29 دولارا للأونصة بحلول الساعة 00.28 بتوقيت جرينتش. وصعد المعدن النفيس بنحو 3.1 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة بنحو 1.2 بالمئة إلى 3384.40 دولارا.

وصعد الذهب مع تحول المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن بعد الإعلان عن شن إسرائيل ضربات على إيران.

وقال مسؤولان أمريكيان أمس الخميس إن الولايات المتحدة لم تشارك في هذه العملية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 36.25 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.2 إلى 1297.72 دولارا، في حين ارتفع البلاديوم 0.6 إلى 1062.35 دولارا.

من جانب آخر، قفزت أسعار النفط بأكثر من 12% بعد الضربات الإسرائيلية على منشآت عسكرية ونووية في إيران إذ تخشى السوق تصعيدا في المنطقة واضطرابات كبيرة في إمدادات النفط.

وارتفع سعر برميل خام تكساس الوسيط بنسبة 12,6% إلى 76,61 دولارا وسعر نفط برنت بحر الشمال بنسبة 12,2% إلى 77,77 دولارا.

كما انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة، مما يعكس التحركات في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والنفط وأسواق الأسهم الأخرى على خلفية الإعلان عن شن إسرائيل ضربات على إيران.

وهبط نيكي 1.5 بالمئة إلى 37584.47 نقطة، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.28 بالمئة.

وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في شركة شينكين لإدارة الأصول "كانت السوق تبيع الأسهم في ظل الحذر من المخاطر الجيوسياسية، ولكن الأخبار لم تسفر عن عمليات بيع مكثفة لأن المستثمرين ما زالوا يريدون مراقبة تطور الهجمات".

وانخفض سهم شركة طوكيو إلكترون المُصنعة لمعدات صناعة الرقائق 5.5 بالمئة مسجلا أكبر انخفاض على المؤشر نيكاي. كما خسر سهم فاست ريتيلنج، المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 2.1 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات التصدير مع ارتفاع قيمة الين، إذ انخفض سهما تويوتا موتور ونيسان موتور 2.75 بالمئة و1.5 بالمئة على الترتيب.

وانخفضت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية وعددها 33 باستثناء ثلاثة مؤشرات.

وارتفعت قطاعات الطاقة مع صعود أسعار النفط، إذ زادت أسهم شركات التنقيب والتكرير 3.6 بالمئة و2.2 بالمئة على التوالي.