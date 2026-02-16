أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين ​مع ارتفاع الدولار بعد أن سجل المعدن ‌النفيس ​مكاسب تزيد عن اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، إذ أدت بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0111 بتوقيت ⁠جرينتش انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 5020.10 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة. ونزلت ‌العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.1 بالمئة إلى 5039.50 دولاراً للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار اليوم الاثنين، الأمر ‌الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى سعرا ‌لحائزي العملات الأخرى. قالت وزارة العمل يوم ‌الجمعة إن مؤشر أسعار ‌المستهلكين الأمريكي ارتفع 0.2 بالمئة في يناير كانون الثاني، وهو ما ​يقل عن توقعات خبراء ‌الاقتصاد بزيادة ​0.3 بالمئة، بعد ارتفاع ⁠غير معدل بنسبة 0.3 بالمئة في ديسمبر . وعادة ما يؤدي انخفاض التضخم إلى زيادة فرص ​خفض ⁠أسعار الفائدة.

ووفقا ⁠لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن، يتوقع المشاركون في السوق في الوقت الراهن خفضا إجماليا في أسعار الفائدة ⁠بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، مع توقع أول خفض في يوليو .

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر ‌الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 76.92 دولارا ​للأوقية بعد صعودها ثلاثة بالمئة يوم الجمعة.

ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 2054.35 دولارا للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1692.23 ​دولارا للأوقية.