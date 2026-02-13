الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من مخاوف تتعلق بالذكاء الاصطناعي

تراجعت الأسهم ​الأوروبية الجمعة مع استمرار حالة الضبابية ​بشأن التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وقت يقيّم فيه المستثمرون أثر نتائج أعمال مالية متباينة للشركات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.⁠3% إلى 616.58 نقطة، بحلول الساعة 0821 بتوقيت جرينتش، ويتجه حالياً لإنهاء الأسبوع على استقرار.

واتسم الأسبوع بالتقلب في التداولات بالنسبة للمستثمرين العالميين في وقت حاولوا فيه تقييم ‌تأثير نماذج الذكاء الاصطناعي الأحدث على الأعمال التقليدية لشركات الخدمات اللوجستية والتأمين والبرمجيات وإدارة الأصول. وساهم في التراجع صدور هوامش أرباح إجمالية مخيبة للآمال لشركة ​سيسكو سيستمز، التي تتخذ من ​الولايات المتحدة مقراً، ⁠لتلك المخاوف.

وهبط سهم لوريل 6.6% بعد أن جاء نمو المبيعات ​في ⁠الربع الرابع ⁠أقل من التقديرات. ونزل قطاع السلع الشخصية والمنزلية الأوسع نطاقاً بنسبة 1.⁠2% وقاد انخفاضات القطاعات.

وقال متعامل أوروبي: إن سهم دليفيري هيرو خسر 8.7% بعد أن سجلت وحدة الشرق الأوسط لشركة توصيل الطعام نتائج أعمال متباينة.

لكن سهم سافران ​قفز 7% بعد أن توقعت مجموعة الطيران الفرنسية زيادة الإيرادات والأرباح لعام 2026.