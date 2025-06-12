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أعمال

مصر تتفق على شراء 160 شحنة من الغاز المسال حتى نهاية 2026

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رويترز


قالت مصادر مطلعة في قطاع الطاقة إن مصر توصلت إلى اتفاقات مع عدد من شركات الطاقة وشركات التجارة لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب على الكهرباء حتى نهاية عام 2026.

وأوضحت المصادر أنه تسنى التوصل إلى اتفاقيات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية، منها أرامكو السعودية وشل وفيتول وترافيجورا وبي.جي.إن وسوكار وبتروتشاينا.

وسيُستخدم ما بين 50 و60 شحنة لتغطية الطلب خلال الصيف هذا العام، والباقي حتى 2026. ويأتي ذلك بالإضافة إلى 75 شحنة اشترتها القاهرة بالفعل هذا العام.

وجاء سعر الشحنات بعلاوة تتراوح بين 0.70 و0.75 دولار عن سعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز تي.تي.إف الهولندي، مع إمكان تأجيل الدفع تسعة أشهر.