«مبادلة» تقود استحواذاً على «كلير تشانيل» بـ 6.2 مليارات دولار

وافقت «كلير تشانيل أوتدور» (Clear Channel Outdoor Holdings Inc)، أحد أكبر عمالقة اللوحات الإعلانية في العالم، على الاستحواذ عليها من قبل مجموعة مستثمرين، تقودهم «مبادلة كابيتال»، في صفقة نقدية بالكامل تقدر قيمة الشركة بنحو 6.2 مليارات دولار، متضمنة ديونها، بحسب «بلومبرج».

وبموجب بيان رسمي ستدفع «مبادلة كابيتال» وشركاؤها 2.43 دولار للسهم، ما يمثل علاوة 11% فوق سعر إغلاق السهم، يوم الاثنين، في نيويورك البالغ 2.19 دولار، وقد استجابت الأسهم فوراً للأنباء بقفزة بلغت 7.8% في تداولات ما بعد الإغلاق.

وحققت أسهم «كلير تشانيل»، ومقرها سان أنطونيو، مكاسب 61% العام الماضي، ما منحها قيمة سوقية تبلغ 1.1 مليار دولار، إلا أن الشركة تحمل أعباء ديون ضخمة تصل إلى 5.39 مليارات دولار، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرج»، ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وتعد الصفقة الإشارة الأحدث على الطموحات العالمية لشركة مبادلة للاستثمار، التي لم تكن لاعباً رئيسياً في قطاع الإعلام الأمريكي حتى اللحظة، وجاء التحرك بعد ضغوط من مستثمرين نشطين مثل «أنسون فاندز»، الذين وصفوا الاستحواذ على الشركة بأنه فرصة تاريخية للسيطرة على أصول إعلامية نادرة وعالية الجودة.

وسيتم توفير التمويل الرأسمالي للصفقة من قبل «مبادلة كابيتال»، بالشراكة مع شركة «TWG Global»، بينما التزمت صناديق تديرها شركة «أبولو جلوبال مانجمنت» باستثمار أسهم ممتازة، أما التمويل القائم على الديون فقد التزمت به مجموعة تقودها «جي بي مورجان» وصناديق تابعة لـ«أبولو»، ويتوقع أن ينضم «وايد ديفيس»، المخضرم في قطاع الإعلام والتكنولوجيا، إلى مجلس إدارة الشركة رئيساً تنفيذياً لمجلس الإدارة.