إيرادات الغرف الفندقية في دبي تلامس 21 مليار درهم خلال 2025

ارتفع حجم إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال العام الماضي بنسبة 15.5% لتصل إلى 20.9 مليار درهم، مقارنة مع 18.1 مليار درهم في 2024، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة التي أشارت إلى أن عدد ليالي المبيت في فنادق دبي وصل خلال عام 2025 إلى 44.85 مليون ليلة، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 467 درهماً.

وأظهرت البيانات نمواً بنسبة 4% في عدد الغرف الفندقية المحجوزة العام الماضي ليصل إلى 44.85 مليون ليلة، مقارنة مع 43.03 مليون ليلة في 2024، بينما ارتفع متوسط العائد على الغرفة الفندقية خلال 2025 بنسبة 11% ليصل إلى 467 درهماً مقارنة 421 درهماً في 2024.

وسجلت العوائد التي تحققها الفنادق العاملة في دبي مستويات قياسية خلال الفترة الماضية وضعت الإمارة في مصاف أهم الأسواق العالمية، وباتت محل تنافس بين المجموعات الفندقية التي تسعى بشكل متواصل لتعزيز وجودها وزيادة حصتها في السوق المحلي للاستفادة من تنامي التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.

وخلال العام الماضي رحبت دبي بأكثر من 19.59 مليون زائر دولي متجاوزة كل الأرقام السابقة وبمعدل نمو 5% لتقود انتعاش القطاع السياحي عالمياً. وواصل قطاع الفنادق في دبي، تسجيل أداء قوي متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة العالمية ضمن مختلف المقاييس، مثل الإشغال الفندقي، وعدد الغرف المحجوزة، وطول مدة إقامة النزلاء، ومعدل السعر اليومي للغرفة، ومعدل العائدات من الغرف المتوفرة.