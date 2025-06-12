أسهم أوروبا تتراجع مع تصاعد التوتر التجاري والسياسي

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس لرابع جلسة على التوالي، إذ تلاشى التفاؤل الناتج عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين أدى التوتر الجيوسياسي المتصاعد إلى توخي الأسواق مزيدا من الحذر.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4 بالمئة إلى 549.41 نقطة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، في حين هبطت معظم بورصات المنطقة أيضا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إنه على استعداد لتمديد مهلة المحادثات التجارية، لكن ذلك لن يكون ضروريا على الأرجح لأن الولايات المتحدة سترسل عروضا إلى الدول في غضون أسبوع أو نحو ذلك.

ومع ذلك، كانت الأسواق قلقة بعض الشيء إزاء قدرة الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء المهلة التي حددها ترامب في الثامن من يوليو تموز عندما ينتهي تعليق الرسوم الجمركية.

وزادت المخاوف الجيوسياسية من حذر الأسواق التي تعاني بالفعل من لضبابية الرسوم الجمركية الأمريكية بعدما لم تنجح المحادثات التجارية مع الصين في تقديم حل لتهدئة التوتر القائم منذ فترة طويلة.

وذكر ترامب أمس أنه يجري إجلاء موظفين أمريكيين من الشرق الأوسط لأنه "قد يكون مكانا خطيرا" وسط تصاعد التوتر مع إيران.

وتصدر قطاع السفر والترفيه القطاعات الخاسرة بانخفاضه 1.7 بالمئة، بينما تراجعت أسهم شركات التعدين الصناعية 1.1 بالمئة.

ومن بين الأسهم الفردية، قفز سهم شركة (بي.إي) لصناعات أشباه الموصلات 7.7 بالمئة بعد زيادة أهدافها المالية طويلة الأجل قبل الاجتماع مع المستثمرين.

وارتفع سهم شركة (تيسكو) 1.3 بالمئة بعد تسارع نمو المبيعات المحلية لأكبر متاجر بيع الأغذية بالتجزئة في بريطانيا في الربع الأول.