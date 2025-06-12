أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجري إجلاء أمريكيين من الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف من أن يؤدي تصاعد التوتر مع إيران إلى اضطراب الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 69.92 دولارا للبرميل بحلول الساعة 12.30 صباحا بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 68.37 دولارا.

وقفز الخامان أمس الأربعاء بأكثر من أربعة بالمئة إلى أعلى مستوياتهما منذ أوائل أبريل.

وقال ترامب أمس الأربعاء إنه سيجري إجلاء أمريكيين من الشرق الأوسط لأنه "قد يكون مكانا خطيرا"، وأضاف أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت في وقت سابق من أمس الأربعاء عن مصادر أمريكية وعراقية أن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء جزئي لسفارتها في العراق وستسمح لأسر العسكريين الأمريكيين بمغادرة مناطق في أنحاء الشرق الأوسط بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة في المنطقة.

في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده إن طهران ستضرب القواعد الأمريكية في المنطقة إذا انهارت المحادثات النووية واندلع صراع مع واشنطن. وقد هدد ترامب مرارا بقصف إيران إذا لم يتم التوصل لاتفاق نووي جديد.

وأدى التفاؤل بشأن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي يمكن أن يعزز الطلب على الطاقة في أكبر اقتصادين في العالم، إلى تقديم بعض الدعم لأسعار النفط.