أسعار الذهب ترتفع وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعدما عززت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن، في وقت دعمت فيه بيانات للتضخم في الولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3364.10 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0017 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 3384.40 دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وارتفعت أسعار الذهب وسط إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل حالة الضبابية الجيوسياسية التي أثارتها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيجري إجلاء أمريكيين من الشرق الأوسط بسبب المخاطر المتزايدة.

وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة في مايو، وهي نسبة أقل من توقعات الخبراء بزيادة عند 0.2 بالمئة.

ويتوقع المتعاملون خفض الفائدة 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام. ويترقب المتعاملون حاليا بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش للحصول على المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سينتهجه المركزي الأمريكي قبل اجتماعه المقرر يومي 17 و18 يونيو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 36.32 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1265.32 دولارا ليظل يحوم قرب أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، في حين انخفض البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1069.65 دولارا.