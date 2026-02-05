النفط يتراجع وسط انحسار مخاوف الإمدادات وترقب محادثات أمريكا وإيران

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم الخميس، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في أشهر عدة، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران على عقد محادثات في عُمان غداً الجمعة.

وخلال التعاملات هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.54 دولار، أو 2.2%، إلى 67.92 دولاراً للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولار، أو 2.3%، إلى 63.62 دولاراً.

توترات الشرق الأوسط

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس، إن أسعار النفط تتأثر بشكل كبير ⁠بفعل التوترات في الشرق الأوسط، إذ تترقب الأسواق عن كثب المحادثات في عُمان.

وتأتي هذه المحادثات في وقت تعزز فيه الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط، فيما تسعى الأطراف بالمنطقة ​إلى تجنب مواجهة عسكرية يخشى كثيرون أن تتحول إلى حرب ​أوسع.

ويمر نحو خُمس إجمالي ​استهلاك النفط العالمي عبر مضيق هرمز الواقع بين عُمان وإيران. وتصدر دول أخرى أعضاء في منظمة أوبك، مثل السعودية والإمارات والكويت ⁠والعراق، معظم نفطها الخام عبر المضيق، بالإضافة إلى إيران نفسها.

وقال جون إيفانز، المحلل لدى بي.في.إم، إن السوق ستشهد على الأرجح تذبذباً قبيل اجتماع غد الجمعة، وسط آمال ​بتحقيق تقدم دبلوماسي.

وأضاف: «​مع ذلك، لا مجال للاطمئنان فيما يتعلق بالأسعار، فمجرد تصريح غير متوقع أو تعثر المفاوضات كفيل بأن يدفع سعر خام برنت إلى مستوى 70 دولاراً للبرميل، ليقترب من أعلى مستوياته هذا العام».

قوة الدولار

وأشار محللون إلى أن قوة الدولار وتقلبات أسعار المعادن النفيسة ضغطت على أسعار السلع الأولية والإقبال على المخاطرة عموماً اليوم الخميس.

وقال متعاملون إن الخصومات على صادرات النفط الروسي إلى الصين زادت إلى ‍مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع الجاري لجذب الطلب من أكبر دولة مستوردة للنفط الخام في العالم، ولتعويض الخسارة المحتملة في المبيعات إلى الهند.

وتأتي هذه الخصومات بعد إعلان اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والهند في وقت سابق من الأسبوع، وافقت بموجبه نيودلهي على وقف شراء النفط ‍الخام الروسي.