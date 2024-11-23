هل تستمر البيتكوين في الصعود بعد كسر حاجز الـ 100 ألف دولار؟

تقترب عملة البيتكوين بسرعة من حاجز 100 ألف دولار، بفضل السياسات المنتظرة المؤيدة للعملات المشفرة في عهد دونالد ترامب، الذي يعود رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير 2025، وقد أثار هذا الارتفاع، بعد أدنى مستوياتها في عام 2022، اهتمامًا واسع النطاق ودفع الكثيرين إلى التساؤل عن سبب الارتفاع الهائل في قيمة أول عملة مشفرة لامركزية.

شهد سعر البيتكوين ارتفاعًا هائلاً في الأشهر الأخيرة، حيث اقتربت العملة المشفرة من الوصول إلى 100 ألف دولار، واعتبارًا من 21 نوفمبر، يتداول سعر البيتكوين بين 98 ألفاً و99 ألف دولار، يشير هذا النمو إلى مضاعفة قيمة البيتكوين بأكثر من الضعف في عام 2023.

العامل الرئيسي وراء الارتفاع هو التحول الأخير في السياسة الأمريكية، فمع انتخاب دونالد ترامب رئيسًا، هناك أمل بين المستثمرين في أن إدارته ستخلق بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة للعملات المشفرة، وفقًا لرويترز.

وعزز موقف ترامب المؤيد للعملات المشفرة، والذي روج له خلال حملته الانتخابية، معنويات السوق، كما تحدث عن بناء مخزون وطني من البيتكوين ووعد بتحويل الولايات المتحدة إلى "عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب"، ودفعت هذه الوعود الكثيرين إلى الاعتقاد أن العقبات التنظيمية للأصول الرقمية قد تخف تحت قيادته.

صناديق الاستثمار

لعب اعتماد صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) دورًا رئيسيًا في ارتفاع سعر البيتكوين، وبحجة المخاوف بشأن حماية المستثمرين، سعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لفترة طويلة إلى حظر هذه الصناديق، وجعلت القدرة على الاستثمار في البيتكوين من خلال صناديق الاستثمار المتداولة العملة المشفرة أكثر سهولة في الوصول إليها لمجموعة أوسع من المستثمرين، مما أدى إلى زيادة الطلب عليها.

منذ الانتخابات الرئاسية الأمvdكية، تدفقت أكثر من 4 مليارات دولار إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تتداول فيها البيتكوين، وهو ما يشير إلى اهتمام قوي من جانب المستثمرين، كما شهدت تجارة الخيارات على صناديق الاستثمار المتداولة التي تتداول فيها عملة البيتكوين نشاطاً متزايداً، وخاصة في صندوق بلاك روك، حيث يراهن المستثمرون على المزيد من ارتفاع الأسعار.

المشهد السياسي

كان للبيئة السياسية، وخاصة في الولايات المتحدة، تأثير كبير على ارتفاع قيمة البيتكوين، فقد أرسل فوز ترامب ودعمه للعملات المشفرة إشارة قوية إلى السوق، كما أكد إطلاق الرئيس المنتخب لشركة World Liberty Financial، وهي شركة تشفير جديدة، في سبتمبر 2024 على التزامه بالقطاع وقد فسر المستثمرون اهتمامه الشخصي على أنه علامة إيجابية.

علاوة على ذلك، فإن ارتباط ترامب بشخصيات بارزة في عالم العملات المشفرة، مثل الملياردير إيلون ماسك، قد غذّى التفاؤل، فقد دعا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وهو مؤيد معروف للعملات المشفرة، باستمرار إلى تبنيها، مما أضاف إلى المشاعر الإيجابية المحيطة بعملة البيتكوين.

هل الارتفاع مستدام؟

لا شك أن ارتفاع سعر البيتكوين مؤخرًا مثير للإعجاب، لكن السؤال يظل مطروحًا - هل سيستمر الارتفاع؟ يعتقد بعض المحللين أنه بمجرد اختراق البيتكوين لمستويات مرتفعة جديدة، فقد يجذب المزيد من رأس المال.

قال جون لافورج، رئيس استراتيجية الأصول الحقيقية في معهد ويلز فارجو للاستثمار: "بمجرد اختراقك لمستويات مرتفعة جديدة، فإنك تجتذب الكثير من رأس المال الجديد". قد يؤدي "وضع اكتشاف الأسعار" هذا إلى ارتفاع سعر البيتكوين بشكل أكبر، تمامًا مثل الذهب في السبعينات، الذي شهد زيادات كبيرة في الأسعار بعد كسر عتبات رئيسية.

أعرب جو ماكان، الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط للأصول الرقمية Asymmetric، عن مشاعر مماثلة، قائلاً لرويترز إن "الوصول إلى 100 ألف دولار هو نتيجة حتمية"، ما يشير إلى أن البيتكوين من المرجح أن تستمر في مسارها الصعودي.

مخاوف

ورغم الإثارة المتزايدة، هناك بعض المخاوف. فقبل عامين، تضررت صناعة العملات المشفرة بشدة بسبب انهيار بورصة FTX واعتقال مؤسسها سام بانكمان فريد. وقد سلط هذا الحدث الضوء على المخاطر التي ينطوي عليها الأمر.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال التأثير البيئي لعملة البيتكوين موضوعًا مثيرًا للجدل، حيث يتطلب تعدين عملة البيتكوين موارد طاقة كبيرة، ما يؤدي إلى مخاوف بشأن مساهمتها في انبعاثات الكربون والضغط المحتمل على شبكات الطاقة.

ويزعم المنتقدون أن طبيعة عمليات التعدين التي تتطلب طاقة كثيفة قد تقوض قابلية العملة المشفرة للاستمرار على المدى الطويل.

علاوة على ذلك، لا يزال قطاع العملات المشفرة يعاني من مشاكل تتعلق بالجرائم، ففي عام 2023، أفاد باحثو العملات المشفرة Chainalysis أنه تم إرسال أكثر من 24.2 مليار دولار من العملات المشفرة إلى عناوين محافظ غير مشروعة، وأثار هذا القلق تساؤلات حول دور العملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية.