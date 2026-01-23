أسهم أوروبا تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية على خلفية أزمة غرينلاند

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم ⁠الجمعة متجهة إلى إنهاء أطول سلسلة مكاسب ‌أسبوعية تسجلها منذ مايو، وسط تقييم المستثمرين للتداعيات المحتملة لأحدث تصعيد في التوترات التجارية المرتبطة بغرينلاند.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0803 بتوقيت غرينتش، متجها ⁠لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت خمسة أسابيع. وتراجع المؤشر بنحو واحد بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وتعرضت الأسواق للاضطراب خلال الأسبوع الجاري وسط ⁠تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية ما لم تسمح لواشنطن بشراء غرينلاند.

ورغم تراجع ترامب عن التهديدات بعد ​ذلك، مشيرا إلى اتفاق بشأن غرينلاند مع ​حلف شمال الأطلسي، ​لا يزال المستثمرون حذرين من لجوئه إلى استخدام الرسوم الجمركية كورقة ‌مساومة.

ومن المقرر ‌صدور بيانات ⁠مؤشرات مديري المشتريات في أوروبا والولايات المتحدة، والتي يترقبها المستثمرون بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن النمو الاقتصادي.

وكتب خبراء اقتصاد في (آي.إن.​جي) في ​مذكرة "من المرجح أن تؤكد هذه المؤشرات على المتانة المستمرة للتعافي التدريجي في منطقة اليورو، رغم ‍الرياح الجيوسياسية المعاكسة".

ومن بين الأسهم، انخفض سهم (باسف) اثنين بالمئة عقب إعلان بيانات أولية أظهرت تراجع أرباح شركة الكيماويات الألمانية الكبرى في 2025 بفعل انخفاض الهوامش وتأثيرات سلبية للعملة. وهبط ‍سهم بنك بي.إن.بي باريبا 0.7 بالمئة. وذكرت رويترز أمس الخميس أن البنك الفرنسي يخطط لشطب نحو 1200 وظيفة في وحدة إدارة الأصول التابعة له بحلول نهاية عام 2027.