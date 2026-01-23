ارتفاع الأسهم والعقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية

ارتفعت ⁠الأسهم والعقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية اليوم الجمعة ‌مقتفية أثر الأسواق الأمريكية قبل القرار الذي سيعلنه بنك اليابان بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

وسجل المؤشر نيكاي ارتفاعا طفيفا بعد مرور عشر دقائق على ⁠بداية التداول بعد أن فتح على صعود بنحو 0.3 بالمئة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة.

وارتفعت العقود ⁠الآجلة للسندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات 0.05 ين إلى 131.65 ين. ولم يبدأ بعد تداول السندات النقدية.

والليلة الماضية، ​ساعد انحسار التوتر المرتبط بمحاولة الولايات المتحدة ​السيطرة على جرينلاند ​المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على الارتفاع.

ومن المتوقع على نطاق ‌واسع أن ‌يبقي بنك ⁠اليابان على سعر الفائدة دون تغيير عند 0.75 بالمئة اليوم الجمعة، بعد أن رفعه لهذا المستوى في اجتماعه السابق ​الشهر ​الماضي.

وبالتالي سيتحول الاهتمام إلى تقرير التوقعات الفصلية للبنك المركزي والمؤتمر الصحفي الذي سيعقده المحافظ كازو ‍أويدا بعد الاجتماع في الساعة 0630 بتوقيت جرينتش.

وتعتزم رئيسة الوزراء حل البرلمان اليوم الجمعة لإفساح المجال لإجراء انتخابات مبكرة في الثامن من فبراير ، في مقامرة منها للاستفادة من شعبيتها الشخصية بين المستثمرين بهدف توسيع ‍الأغلبية الضئيلة لحكومتها.