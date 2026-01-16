نيكاي يواصل هبوطه مع جني المستثمرين للأرباح

تراجع ⁠المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثانية على ‌التوالي اليوم الجمعة مع جني المستثمرين للأرباح عقب ارتفاع مدفوع بآمال توسيع نطاق التحفيز المالي.

وهبط نيكاي 0.44 بالمئة إلى 53867.19 ⁠نقطة بحلول الساعة 0200 بتوقيت غرينتش، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28 بالمئة إلى 3658.81.

وكسب نيكاي ⁠3.7 بالمئة هذا الأسبوع وارتفع توبكس أربعة بالمئة، وذلك بعد تقرير أفاد بأن رئيسة الوزراء اليابانية ​ساناي تاكايتشي قد تحل البرلمان هذا ​الشهر وتدعو ​إلى انتخابات عامة في فبراير. وهو ما أكده ‌الأمين العام ‌للحزب ⁠الديمقراطي الحر يوم الأربعاء.

وعلى مدار الشهر، ارتفع كل من نيكي وتوبكس بأكثر من سبعة بالمئة. وتراجع سهم شركة ​فاست ​ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو بنسبة 1.62 بالمئة ليشكل أكبر ضغط على ‍المؤشر نيكاي.

وهبط سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 1.17 بالمئة. وهوى سهم شركة بايكارنت للاستشارات 8.89 بالمئة ليصبح ‍أكبر الخاسرين على نيكاي.

في حين ارتفع سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 0.67 بالمئة وكذلك سهم شركة دايكن لصناعة مكيفات الهواء بنسبة 1.‍19 بالمئة.