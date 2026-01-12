الثلوج تشل حركة الطيران في مطار فرانكفورت وتلغي أكثر من 102 رحلة

أعلنت شركة «فرابورت» المشغّلة لمطار فرانكفورت في ألمانيا أن 102 رحلة أُلغيت من أصل 1052 رحلة كانت مقررة اليوم، بسبب تساقط كثيف للثلوج أدى إلى اضطراب واسع في حركة الإقلاع والهبوط، مع تحذيرات من احتمال ارتفاع عدد الرحلات الملغاة خلال ساعات النهار.

وقالت الشركة إن عمليات المطار ما زالت متأثرة بالأحوال الجوية، وإن الاضطرابات يُتوقع أن تستمر حتى الظهيرة بالتوقيت المحلي، مع استمرار أعمال إزالة الثلوج من المدارج وساحات الطائرات لضمان معايير السلامة.

ويُعد مطار فرانكفورت أكبر مطارات ألمانيا وأكثرها ازدحاماً، ومحوراً رئيسياً للرحلات العابرة داخل أوروبا وإلى الوجهات الدولية، ما يجعل أي تعطّل فيه ذا تأثير واسع على شبكات الطيران في القارة. وتؤدي العواصف الثلجية عادة إلى تقليص عدد الإقلاعات والهبوطات لأسباب تشغيلية تتعلق بزمن إزالة الجليد من الطائرات والحد من كثافة الحركة الجوية.

ونصحت «فرابورت» المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار، تحسباً لمزيد من الإلغاءات أو التأخيرات، في وقت تواصل فيه فرق التشغيل العمل على استعادة الجدول الطبيعي للرحلات فور تحسن الظروف الجوية.