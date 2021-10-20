سيارات كهربائية من "شاومي" في أوائل 2024

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة شاومي الصينية لصناعة الهواتف الذكية أمس الثلاثاء أن الشركة ستبدأ في الإنتاج المكثف والكبير لسياراتها الكهربائية بحلول النصف الأول من العام 2024.

وتم الكشف عن هذا الخبر بواسطة الرئيس التنفيذي للشركة ليو جون في اجتماع يوم الاستثمار.

كما أكد النبأ في وقت لاحق زانج زيوان، المدير في قسم التسويق الدولي في شاومي، الذي نشر النبأ على حسابه على موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي.

وكانت شاومي قد أعلنت في شهر مارس الماضي دخولها سوق السيارات الكهربائية وكشفت عن خطط لاستثمار 10 ملايين دولار في هذه الصناعة على مدى 10 أعوام.

وفي وقت لاحق في سبتمبر، سجلت الشركة بشكل رسمي سيارتها "شاومي اي في انك"، بوصفها العلامة التجارية للسيارة الكهربائية.

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