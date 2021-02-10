أودي تقدم سيارتها الرياضية "إي ترون جي تي" الكهربائية الخالصة

المصدر: د ب أ

قدم ماركوس دوسمان، الرئيس التنفيذي لشركة أودي الألمانية للسيارات، السيارة الرياضية الكهربائية الخالصة "إي ترون جي تي" في معرض افتراضي أمس الثلاثاء.

من جانبه، قال هيلديجارد فورتمان، مدير التسويق في الشركة، إن معدل الإنتاج السنوي لهذه السيارة سيكون أقل من 10000 سيارة، مشيرا إلى أن هذا الموديل سيكون "منتجا مخصصا لفئة معينة من العملاء"، وقال إن هذه السيارة ستكون "منارة وأيقونة" ترمز للانطلاقة الجديدة لسيارات أودي التي تحمل الدوائر الأربع.

وتحوي السيارة "إي ترون جي تي" أربعة مقاعد وأربعة أبواب، وهي تستند في بنائها إلى نفس المنصة التي تُصَنَّع عليها السيارة الرياضية تايكان من بورشه.

وتتيح بطارية السيارة مدى سير يصل طوله إلى 488 كيلومترا ويمكن إعادة شحن البطارية من أعمدة الشحن السريعة في غضون 23 دقيقة.

وتبلغ قوة لمحرك السيارة الجديدة 646 حصانا، وتصل سرعتها من الثبات إلى مئة كيلومتر/ساعة في غضون 3ر3 ثانية.

وأضاف فورتمان أن السيارة الرياضية مناسبة بشكل مثالي للولايات المتحدة، وقال إنها تتمتع بوضع جيد في حال المقارنة المباشرة مع سيارة تسلا موديل إس، وتتوقع أودي أن تستأثر السوق الأمريكية بنصف مبيعات سيارتها الجديدة.

ويبلغ السعر المبدئي للسيارة 100 ألف يورو، ومن المنتظر أن تبدأ أودي في بيع هذه السيارة في مايو المقبل.

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