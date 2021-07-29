الرئيس التونسي يطالب بخفض الأسعار ويحذر من المضاربة والاحتكار

المصدر: د ب أ

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الأربعاء التجار بخفض الأسعار في خطوة للحد من وطأة الأزمة الاقتصادية، التي تعصف بالقدرة الشرائية لقطاعات واسعة من المواطنين.

ووجه الرئيس التونسي، الذي بدأ سلسلة لقاءات مع ممثلي المنظمات الوطنية، ومن بينهم رئيس اتحاد الأعراف اليوم، نداء إلى تجار الجملة والتجزئة بالحد من الأسعار.

وقال سعيد "أطلب منهم (التجار) التحلي بالوطنية قبل الربح واستغلال الظرف للمضاربة والاحتكار".

وحذر الرئيس سعيد من أن "أية محاولة للمضاربة أو الاحتكار في هذه الظروف الصعبة ستواجه بتطبيق صارم للقانون".

وتابع أن الانتظارات كبيرة من الشعب التونسي الذي خرج في احتجاجات واسعة الأحد للمطالبة بتنحية الحكومة والبرلمان بعد سنوات من تعثر الإصلاحات وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشدة.

وأعلن سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد عبر تجميد البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية.

ويتوقع أن يعين سعيد رئيسا للوزراء وأعضاء للحكومة. وتستمر فترة التدابير الاستثنائية 30 يوما ويمكن أن يجري التمديد فيها.

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