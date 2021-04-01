برلمان العراق يوافق على ميزانية 2021 بحجم 90 مليار دولار

المصدر: رويترز

وافق برلمان العراق أمس الأربعاء على ميزانية للعام 2021 حجمها 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار) في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية بسبب تدني أسعار النفط.

وقال مشرعون إنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 28.7 تريليون دينار (19.79 مليار دولار).

وتفيد وثائق ومشرعون أن الميزانية موضوعة على أساس سعر نفط يبلغ 45 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة قدرها 3.25 مليون برميل يوميا، منها 250 ألف برميل يوميا من المنطقة الكردية.

(الدولار في الميزانية العراقية = 1450 دينارا عراقيا).

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