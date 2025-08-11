تراجع أسعار الغاز الطبيعي المسال في الصين

تواجه أسعار الغاز الطبيعي المسال المحلية في الصين ضغوطا نحو التراجع خلال الشهر الحالي، بسبب تراجع الطلب على الغاز من القطاع الصناعي، وفقا لبيانات شركة إي.إن.إن جروب للاستشارات.

وبحسب تقرير إي.إن.إن، قد تتوقف المصانع المستهلكة للغاز الطبيعي المسال في شمال الصين عن العمل أو تخفض عدد ساعات العمل في أواخر الشهر الحالي لخفض مستويات تلوث الهواء في المنطقة أثناء عرض عسكري كبير في العاصمة بكين.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن ارتفاع مستويات مخزونات الغاز المسال على الساحل الشرقي للصين يدفع أيضا الموردين إلى خفض الأسعار.

من ناحية أخرى اعتمد إقليم غوانغدونغ الصيني دعمًا أقل للطاقة، مما يعني أن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز ستشهد أرباحًا أقل مع تحول المستخدمين المحليين إلى مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة أو الفحم. قد يؤدي هذا إلى انخفاض إنتاج الطاقة بالغاز وخفض الأسعار، وفقًا لشركة إي.إن.إن.

يذكر أن واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال خلال الشهر الماضي تراجعت بنسبة 4ر4% سنويا إلى 65ر5 مليون طن وفقا لتقديرات إي.إن.إن. ووصل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال في الصين خلال الشهر الحالي 3740 يوان لكل طن (22ر11 دولارا لكل مليون وحدة حرارية) ومن المحتمل انخفاض السعر إلى 3600 يوان للطن في أكتوبر المقبل.

ووصل سعر الغاز المسال في العقود الفورية القياسية لآسيا 5ر12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، في أعقاب ارتفاع الأسعار في السوق الأوروبية.