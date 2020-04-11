ولي العهد السعودي يستعرض هاتفياً استقرار أسواق الطاقة مع بوتين

المصدر: د ب أ

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس الجمعة "الجهود المبذولة لاستقرار أسواق الطاقة".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" مساء الجمعة إن" ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعرضا خلال الاتصال الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي"، كما جرى" تأكيد أهمية تعاون جميع الدول المنتجة في ذلك".

وجاء الاتصال بعد ساعات من الإعلان عن نجاح "أوبك بلس" في التوصل لاتفاق تاريخي سيعيد التوازن لأسواق النفط، بعد موافقة المكسيك أمس الجمعة على التخفيضات المطلوبة منها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الجمعة إن المكسيك التزمت بتقليص إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا للمساهمة في التخفيضات العالمية، مضيفا أن الولايات المتحدة ستساعد المكسيك في التخفيضات.