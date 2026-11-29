قالت وزارة السياحة والآثار المصرية، ​اليوم الأحد، إن بعثة أثرية مصرية إيطالية مشتركة تعمل ‌في ​إطار مشروع عصور ما قبل التاريخ بواحة الفرافرة في الصحراء الغربية اكتشفت بقايا مستوطنة كبيرة يُرجح أن تاريخها يعود إلى نحو 8500 عام.



ووصف بيان للوزارة المستوطنة المكتشفة بمنطقة هضبة راجح الواقعة على الحافة الشرقية لمنخفض الفرافرة ⁠بأنها «أكبر التجمعات السكنية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، والتي تم رصدها حتى الآن بالصحراء الغربية المصرية».

وأضاف البيان أن المجمع السكني يضم «نحو 200 من الشواهد الأثرية، ‌من بينها منشآت حجرية ومواقد وتجمعات كبيرة من الأدوات الحجرية»، لافتاً إلى أن نتائج الدراسات الأولية تشير إلى وجود ‌تجمع بشري واسع النطاق ومنظم، وليس مجرد مخيم ‌مؤقت، يرجح أن يعود تاريخه إلى منتصف عصر الهولوسين، ‌أي منذ نحو 8500 ‌عام.

ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، هشام الليثي، قوله إن ​الكشف «يكتسب أهمية علمية ‌وأثرية كبيرة، لما ​يوفره من أدلة جديدة على ⁠تطور أنماط الاستيطان البشري في الصحراء الغربية خلال عصور ما قبل التاريخ، والتحول نحو أنماط معيشية أكثر استقرارا، فضلاً عن ​إسهامه ⁠في فهم ⁠كيفية تكيف المجتمعات البشرية القديمة مع التغيرات المناخية والبيئية التي شهدتها الصحراء آنذاك، واستغلالها للموارد الطبيعية المتاحة».

وكانت البعثة بدأت أعمالها ⁠الميدانية أعلى هضبة راجح عام 2023 باعتبارها إحدى المناطق التي لم يسبق إخضاعها للدراسات الأثرية، ونجحت في رصد عدد من تجمعات المنشآت الحجرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ بمناطق متفرقة من الهضبة.

وقال جوليو لوكاريني، ‌رئيس البعثة والمشرف على مشروع عصور ما قبل التاريخ بواحة الفرافرة، إن ​الدراسات المقارنة بين المكتشفات الأثرية بالموقع ونظيراتها التي سبق الكشف عنها بمنطقة وادي الأبيض في واحة الفرافرة وغيرها من المواقع الأثرية بواحتي الداخلة والخارجة ساعدت في ترجيح التأريخ المبدئي ​للمستوطنة.