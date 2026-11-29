في واقعة طبية غير مألوفة، اكتشف أطباء وجود كتلة ضخمة من الكابلات الكهربائية داخل معدة شاب يبلغ من العمر 22 عاماً، بعدما نُقل إلى المستشفى إثر تعرضه لنوبة صرع تسببت في فقدانه الوعي مؤقتاً.

وبحسب تقرير حالة طبية نُشر في مجلة "Cureus" العلمية، فإن الشاب، الذي شُخّص باضطراب طيف التوحد في سن الرابعة، دخل المستشفى بعد تعرضه لما يُعرف بـ"نوبة الغياب"، وهي أحد أنواع نوبات الصرع التي تتسبب في انقطاع مؤقت للوعي.

وخلال الفحوص الطبية، أظهرت الأشعة السينية وجود كتلة كبيرة من الأجسام الغريبة في الجزء العلوي من البطن، وتحديداً داخل المعدة، رغم أن الشاب لم يكن يعاني من آلام أو أعراض هضمية واضحة، كما بدت حالته العامة مستقرة ولم تكشف تحاليل الدم عن أي اضطرابات غير طبيعية.

وكشف الفحص بالمنظار أن المعدة كانت ممتلئة تقريباً بكتلة من الكابلات الكهربائية المتشابكة والمضغوطة بإحكام، تضمنت قطعاً من الأسلاك وأطراف توصيل تشبه المستخدمة في شواحن الهواتف المحمولة.

ورجّح الأطباء أن الشاب ابتلع هذه الأجسام قبل عدة أشهر، وفقاً للمعلومات التي قدمتها أسرته، مشيرين إلى أن تاريخه الطبي تضمن واقعة سابقة لابتلاع بطاريات ومغناطيسات، استدعت خضوعه لجراحة في البطن قبل سبع سنوات.

وحاول الفريق الطبي استخراج الكابلات باستخدام أداة منظارية ذات حلقة معدنية، لكن المحاولة لم تنجح بسبب شدة تشابكها، ما دفع الأطباء إلى تجنب مواصلة المحاولة خشية ثقب المعدة أو المريء.

وعلى إثر ذلك، تقرر إجراء جراحة عاجلة تحت التخدير العام، إذ فتح الجراحون البطن للوصول إلى المعدة، التي تبين أنها متضخمة وصلبة نتيجة الكتلة الموجودة بداخلها، وتمكنوا من استخراج الكابلات في كتلة واحدة، ثم فحصوا المعدة للتأكد من خلوها من أي أجسام غريبة متبقية.

وشهدت حالة المريض تحسناً سريعاً بعد العملية، إذ عانى في اليوم التالي من انتفاخ وانزعاج بسيط في البطن، سرعان ما اختفيا، قبل أن يبدأ العودة تدريجياً إلى تناول الطعام دون تسجيل مضاعفات جراحية خلال الأسابيع التالية.

سبب ابتلاع الكابلات

وخلال فترة إقامته بالمستشفى، خضع الشاب لتقييم نفسي انتهى بتشخيص إصابته باضطراب "بيكا" (Pica)، وهو اضطراب يدفع المصاب إلى تناول مواد وأشياء غير صالحة للأكل بصورة متكررة.

وأشار الأطباء إلى أن هذا الاضطراب قد يظهر لدى بعض المصابين باضطراب طيف التوحد، لافتين إلى أن المريض لديه عوامل تزيد احتمالات تكرار الحالة، أبرزها إصابته باضطراب بيكا، إلى جانب تاريخه السابق في ابتلاع أجسام غريبة استدعت تدخلاً جراحياً.

وجرى ترتيب متابعة نفسية للمريض بعد خروجه من المستشفى، بهدف التعامل مع الاضطراب والحد من مخاطر تكرار ابتلاع مواد قد تشكل تهديداً لحياته.