تحمل الشرائط الذهبية التي تزين أكمام أو أكتاف الطيارين دلالات مهنية تتجاوز كونها جزءاً من الزي الرسمي، إذ تكشف عن الرتبة الوظيفية لكل طيار ومستوى مسؤوليته داخل قمرة القيادة، وفق نظام تقليدي تتبناه معظم شركات الطيران حول العالم.

ويعتمد هذا النظام على عدد الشرائط، إذ تشير أربع شرائط إلى قائد الطائرة، وثلاث شرائط إلى مساعد الطيار، بينما تدل الشرطتان على مساعد الطيار من الرتبة الثانية، ويشير الشريط الواحد عادةً إلى الطيار المتدرب أو الملتحق حديثاً ببرنامج التأهيل.

ماذا تعني شرائط الطيارين؟

تُعد الشرائط الأربع أعلى الدرجات في التسلسل التقليدي لرتب الطيارين، ويحملها قائد الطائرة (Captain)، المسؤول عن الرحلة وصاحب القرار النهائي بشأن تشغيل الطائرة وسلامة الركاب والطاقم.

أما مساعد الطيار (First Officer)، فيرتدي ثلاث شرائط، ويشارك القائد مسؤوليات قيادة الطائرة وتشغيلها، بينما يرتدي مساعد الطيار من الرتبة الثانية شريطين، ويعمل غالباً ضمن أطقم الرحلات الطويلة التي تضم ثلاثة أو أربعة طيارين، بما يسمح بتناوب أفراد الطاقم على القيادة والراحة خلال الرحلة.

ويرتبط الشريط الواحد عادةً بالطيارين المتدربين أو الملتحقين حديثاً ببرامج التأهيل، مع اختلاف تفاصيل هذا التصنيف بين شركات الطيران.

وتوضح الخطوط الجوية الملكية الهولندية "KLM" هذا التسلسل في الزي الرسمي لأطقمها، إذ تخصص أربع شرائط ذهبية لقائد الطائرة، وثلاثاً لمساعد الطيار، واثنتين لمساعد الطيار من الرتبة الثانية، وشريطاً واحداً للمتدرب.

جذور بحرية تعود إلى ثلاثينات القرن الماضي

لم تظهر شرائط الطيارين بصورتها المعروفة اليوم منذ بدايات الطيران التجاري، إذ كان الطيارون في المراحل الأولى يرتدون ملابس مستوحاة من أزياء الطيارين العسكريين خلال الحرب العالمية الأولى، مثل السترات الجلدية وأحذية الطيران والأوشحة.

لكن هذا النمط تغير خلال ثلاثينيات القرن الماضي، عندما بدأت شركة "بان أميركان إيرويز" تشغيل رحلاتها العابرة للمحيطات باستخدام الطائرات المائية.

واستوحت الشركة آنذاك الزي الرسمي لطياريها من ملابس ضباط البحرية، فاعتمدت سترات داكنة ذات صفين من الأزرار النحاسية، وشرائط ذهبية على الأكمام لتحديد الرتب المهنية.

ومع انتشار هذا التصميم، تبنته شركات طيران أخرى، وانتقل نظام الشرائط البحرية إلى قمرة القيادة، ليصبح تقليداً راسخاً في قطاع الطيران التجاري.

ويشبه هذا التسلسل نظام الرتب المعتمد على السفن، حيث يرتدي القبطان أربع شرائط، والضابط الأول ثلاثاً، والضابط الثاني اثنتين، والضابط الثالث شريطاً واحداً.

هل تفرض قوانين الطيران عدد الشرائط؟

رغم انتشار هذا النظام، فإن عدد الشرائط وألوانها ليس أمراً تفرضه لوائح الطيران الدولية، وإنما تحدده كل شركة وفق سياستها الخاصة بالزي الرسمي.

وتتولى سلطات الطيران تنظيم تراخيص الطيارين وتحديد متطلبات التأهيل والمسؤوليات المهنية، بينما تترك تفاصيل الشارات والملابس لشركات الطيران.

ولهذا تستخدم معظم الشركات اللون الذهبي، في حين تعتمد شركات أخرى اللون الفضي، كما تختلف أماكن وضع الشرائط بين الأكمام والأكتاف.

ولا تقتصر هذه العلامات على الطيارين، إذ تستخدم بعض شركات الطيران شرائط خاصة بأطقم الضيافة الجوية، لكنها تتبع تسلسلاً وظيفياً منفصلاً؛ ففي شركة "KLM" مثلاً، يرتدي أفراد طاقم المقصورة شرائط فضية، مع إضافة شريط برتقالي للدلالة على أعلى الدرجات الوظيفية.

تحمل شارة الأجنحة التي يرتديها الطيارون فوق جيب الصدر دلالة مختلفة، إذ تعود جذورها إلى شارات الطيارين العسكريين، وقد يتغير تصميمها وفق الرتبة، بإضافة نجمة أو إكليل من الغار لقادة الطائرات.

وبذلك يجمع الزي الرسمي لطياري شركات الطيران بين تقاليد بحرية تظهر في شرائط الرتب، وأخرى عسكرية تتجسد في شارات الأجنحة، ليصبح وسيلة بصرية سريعة للتعرف على موقع كل طيار ومسؤولياته داخل الطاقم.