رغم بلوغه 96 عاماً، لا يزال الملياردير الأمريكي وارن بافيت متمسكاً بنظام غذائي يبدو بعيداً تماماً عن النصائح الصحية المعتادة، إذ يفضل الوجبات السريعة والحلوى والآيس كريم، ويشرب نحو خمس عبوات من مشروب "كوكاكولا" يومياً، في مفارقة تثير التساؤلات حول سر احتفاظه بصحته ونشاطه رغم تقدمه في العمر.

وبينما ينصح خبراء الصحة كبار السن بالحد من السكريات والأطعمة المصنعة، يبدو أن الملياردير الشهير، الذي قاد شركة "بيركشاير هاثاواي" لنحو ستة عقود، لا يجد سبباً يدفعه إلى التخلي عن الأطعمة التي اعتاد تناولها منذ طفولته.

ووفقاً لتقرير نشره موقع "Business Insider" أمس، فإن سر طول عمر بافيت قد لا يرتبط بعاداته الغذائية بقدر ما يعكس تداخلاً معقداً بين العوامل الوراثية والرعاية الطبية والحالة النفسية والشعور بالسعادة.

5 عبوات كوكاكولا ووجبات ماكدونالدز يومياً

يشتهر وارن بافيت بعشقه لمشروبات "كوكاكولا"، إذ سبق أن كشف أنه يشرب ما لا يقل عن خمس عبوات يومياً، موزعة بين ساعات العمل والمنزل، كما يعتمد على وجبات مطاعم "ماكدونالدز" في الإفطار، ويُفضل تناول البسكويت والشوكولاتة والحلوى المثلجة.

وفي مقابلة مع مجلة "Fortune" عام 2015، قال بافيت إن مشروبات كوكاكولا توفر نحو ربع السعرات الحرارية التي يستهلكها يومياً، موضحاً أن إجمالي ما يتناوله يصل إلى نحو 2700 سعرة حرارية.

ولا تتوقف عاداته الغذائية عند هذا الحد، إذ اعتاد إضافة كميات كبيرة من الملح إلى طعامه، حتى إنه لا يتردد في استخدامه مع بعض الحلويات، مثل كعك الشوكولاتة "البراونيز".

واللافت أيضاً أن تقارير عن عاداته الشخصية أشارت إلى أنه نادراً ما يشرب الماء، وهي تفاصيل جعلت نظامه الغذائي يبدو أقرب إلى اختيارات طفل صغير منه إلى النظام الذي يُفترض أن يتبعه شخص في التسعينات من عمره.

لماذا يرفض تغيير نظامه الغذائي؟

لا يخفي بافيت غرابة اختياراته الغذائية، بل يتحدث عنها بروح الدعابة، مؤكداً أن ذوقه في الطعام لم يتغير كثيراً منذ طفولته.

وسبق أن أوضح أنه اكتشف معظم الأطعمة التي يحبها عندما كان في السادسة من عمره، ولم يرَ ضرورة لتغيير تفضيلاته مع مرور السنوات.

وخلال مقابلة مع شبكة "CNBC" عام 2023، أشار إلى أنه يفضل الاستمتاع بالأطعمة التي يحبها، حتى لو كان الالتزام بنظام غذائي أكثر صرامة قد يضيف عاماً آخر إلى حياته.

وتعكس تصريحاته فلسفة شخصية تقوم على الاستمتاع بالحياة وعدم التضحية بالأشياء التي تمنحه السعادة، إذ يرى أن تناول الآيس كريم وشرب كوكاكولا يجعلان أيامه أكثر متعة.

لكن هذه القناعة تظل وجهة نظر شخصية، ولا تمثل توصية صحية أو دليلاً علمياً على أن تناول الوجبات السريعة والسكريات يساعد على إطالة العمر.

الوراثة والرعاية الطبية.. عوامل وراء طول العمر

لفهم هذه المفارقة، استعان تقرير "Business Insider" بآراء عدد من المتخصصين في الشيخوخة وطول العمر، الذين أشاروا إلى أن العوامل الوراثية قد تفسر جانباً من قدرة بافيت على بلوغ هذا العمر رغم عاداته الغذائية غير الصحية.

ورجح البروفيسور فالتر لونغو، مدير معهد طول العمر بجامعة جنوب كاليفورنيا، أن يكون استمرار بافيت في التمتع بحياة طويلة نتيجة تفاعل عدة عوامل، تشمل الاستعداد الوراثي والرعاية الطبية الجيدة والفحوص الصحية المنتظمة.

وأوضح أن بعض الأشخاص يمتلكون عوامل وراثية تساعدهم على مقاومة الأمراض المزمنة لفترات طويلة، حتى مع اتباع أنماط حياة لا تتوافق مع التوصيات الصحية.

وتعزز التاريخ العائلي لبافيت هذه الفرضية، إذ عاشت شقيقته الكبرى دوريس حتى سن 92 عاماً، بينما بلغت شقيقته الصغرى بيرتي 93 عاماً.

كما سبق للملياردير الأمريكي أن تحدث عن دور الحظ والرعاية الطبية في حياته، مشيراً إلى أن أطباء في مدينة أوماها أنقذوا حياته في ثلاث مناسبات على الأقل.

السعادة والعمل.. هل يساهمان في إطالة العمر؟

لا تقتصر التفسيرات المحتملة لطول عمر بافيت على العوامل الوراثية والطبية، إذ يرى خبراء أن الحالة النفسية والشعور بالرضا عن الحياة قد يكونان عنصرين مهمين أيضاً.

وأوضح عالم النفس مارتن سليغمان، الأستاذ بجامعة بنسلفانيا، أن ارتفاع مستويات السعادة يرتبط عموماً بحياة أطول، فيما أشارت أستاذة علم النفس سونيا ليوبوميرسكي، من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، إلى أهمية المشاعر الإيجابية المتكررة في دعم الصحة العامة وطول العمر.

وقد يكون استمرار بافيت في ممارسة العمل الذي يحبه أحد العوامل التي تمنحه شعوراً بالهدف والنشاط الذهني.

فعلى الرغم من تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي" بنهاية عام 2025، واصل متابعة شؤون الشركة والمشاركة في المقابلات الإعلامية والفعاليات المخصصة للمساهمين.

هل يمكن اتباع نظام وارن بافيت؟

رغم أن تجربة بافيت تبدو لافتة، فإن الخبراء يحذرون من اعتبارها نموذجاً يمكن تعميمه أو الاستناد إليه لتبرير العادات الغذائية غير الصحية.

أوضح البروفيسور روبرت والدينغر، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب في جامعة هارفارد، أن الدراسات العلمية تعتمد على تحليل نتائج مجموعات كبيرة من الأشخاص، وليس على تجربة فرد واحد، مؤكداً أن التغذية المتوازنة والنشاط البدني والعقلي يرتبطان عموماً بصحة أفضل وفرص أكبر للعيش فترة أطول.

وتكشف تجربة بافيت عن مفارقة مثيرة، إذ يجمع بين عادات غذائية لا ينصح بها الأطباء، مثل الإفراط في تناول المشروبات المحلاة والوجبات السريعة، وعوامل إيجابية محتملة، مثل النشاط الذهني والاستمرار في العمل والشعور بالرضا عن الحياة.

لا يبدو أن هناك سرّاً واحداً يفسر وصول الملياردير الأمريكي إلى هذا العمر، بل مزيج من الوراثة والرعاية الطبية والظروف النفسية ونمط الحياة. أما عاداته الغذائية، فعلى غرابتها، لا تقدم دليلاً على أن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية تطيل العمر، بقدر ما تذكر بأن تجارب الأفراد لا تصلح بديلاً عن الأدلة العلمية.