كشفت دراسة علمية حديثة أن روبيان المسدس قد يتعرض لاضطرابات في قدرته على تحديد الاتجاهات والتنقل، نتيجة الموجات الصدمية القوية التي ينتجها بمخالبه، مشيرة إلى أن غطاءً طبيعياً شفافاً يشبه الخوذة يؤدي دوراً أساسياً في حماية دماغه من تأثير هذه الانفجارات.

وأظهرت الدراسة، المنشورة في مجلة Scientific Reports، أن الروبيان الذي أُزيلت أغطية رؤوسه وتعرض لموجات صدمية أطلقها أفراد آخرون من النوع نفسه، واجه صعوبة واضحة في الوصول إلى مأواه، وسلك مسارات أطول وأكثر تعرجاً، فضلاً عن انخفاض ملحوظ في سرعة حركته.

ويمتلك روبيان المسدس مخلباً ضخماً يستخدمه لإنتاج موجات صدمية شديدة القوة، وذلك من خلال إغلاقه بسرعة فائقة، ما يؤدي إلى تكوين فقاعة مائية تنهار مطلقةً موجة صدمية قادرة على إرباك الفرائس وردع المفترسات ومواجهة المنافسين.

وتكمن خطورة هذه الآلية في أن الموجات الناتجة قد تصل إلى مناطق شديدة الحساسية لدى الروبيان نفسه، بما في ذلك العينان والدماغ، خصوصاً خلال المواجهات التي تحدث على مسافات قريبة للغاية.

غطاء طبيعي يحمي الدماغ

ولمواجهة هذه المخاطر، يمتلك الروبيان امتداداً شفافاً من هيكله الخارجي يُعرف باسم "الغطاء الحجاجي"، ويعمل كخوذة طبيعية تحيط بمنطقة الرأس وتحد من تأثير الموجات الصدمية.

وتستند الدراسة الجديدة إلى أبحاث سابقة نُشرت عام 2022، توصلت إلى أن هذا الغطاء يقلل قوة الموجات الصدمية التي تصل إلى الدماغ بنحو النصف، مع وجود مؤشرات على أن المياه المحصورة أسفله تساعد في تبديد الطاقة الناتجة عن الانفجار.

تجربة على 120 روبياناً

ولفهم تأثير الموجات الصدمية على السلوك، درس فريق بحثي بقيادة تانر ميراو، من جامعة تولسا الأمريكية، تسجيلات تجارب شملت 120 فرداً من نوع روبيان المسدس كبير المخلب.

وقسّم الباحثون الحيوانات إلى مجموعتين، أُزيل الغطاء الحجاجي لدى نصف أفراد إحداهما جراحياً، بينما احتفظت المجموعة الأخرى بأغطية رؤوسها سليمة.

وعرّض الباحثون جزءاً من كل مجموعة لثلاث موجات صدمية أطلقها روبيان آخر من مسافة تقارب سنتيمتراً واحداً من الرأس، قبل وضع الحيوانات في أحواض تجريبية لمراقبة قدرتها على الوصول إلى مأواها.

وأظهرت النتائج أن الروبيان الذي أُزيلت أغطية رؤوسه وتعرض للموجات الصدمية قطع مسافة وسيطة بلغت نحو 53 سنتيمتراً للوصول إلى المأوى، مقارنة بنحو 34 سنتيمتراً لدى الروبيان الذي احتفظ بغطائه رغم تعرضه للانفجارات.

كما انخفضت سرعة المجموعة غير المحمية إلى أقل من نصف سرعة المجموعة المحمية، في حين اتسمت مسارات حركتها بقدر أكبر من العشوائية والتعرج.

ولفت الباحثون إلى أن إزالة الغطاء وحدها لم تؤدِّ إلى هذه الاضطرابات، كما لم يظهر التأثير نفسه لدى الحيوانات التي تعرضت للموجات الصدمية مع احتفاظها بغطائها الطبيعي.

اضطراب في الجهاز العصبي

ويرجح الباحثون أن اجتماع بطء الحركة مع زيادة المسافات المقطوعة والانحراف عن المسار المباشر يشير إلى حدوث اضطراب في التوجه المكاني، قد يكون مرتبطاً بإصابة ناجمة عن الموجات الصدمية في الجهاز العصبي.

وتفتح هذه النتائج المجال أمام استخدام أنماط الحركة وسيلةً لرصد الآثار السلوكية للتعرض للانفجارات لدى الحيوانات الحية، كما تقدم دليلاً إضافياً على أهمية الغطاء الحجاجي في حماية الروبيان من التأثيرات العصبية والسلوكية للموجات الصدمية.

شدد الباحثون على أن الدراسة رصدت التغيرات السلوكية ولم تفحص الأضرار المحتملة داخل أنسجة الدماغ، ما يعني أن الآليات العصبية الدقيقة وراء هذه الاضطرابات لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث.

ويرى الفريق أن إجراء تجارب مستقبلية تربط بين التغيرات في أنماط الحركة والتغيرات الداخلية في الجهاز العصبي قد يساعد على تحديد مدى موثوقية هذه السلوكيات بوصفها مؤشرات على الإصابة العصبية.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لأن روبيان المسدس يمثل نموذجاً طبيعياً فريداً لدراسة تأثير الموجات الصدمية، إذ ينتج هذه الموجات بنفسه ويعتمد في الوقت ذاته على درع بيولوجي طبيعي لحماية دماغه من آثارها.