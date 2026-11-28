ما سر الوصول إلى عمر المئة مع الاحتفاظ بالحيوية والنشاط؟ سؤال يشغل العلماء منذ عقود، لكن الممثل الأمريكي الشهير ديك فان دايك، الذي احتفل بعيد ميلاده المئة في ديسمبر 2025، يعتقد أن الإجابة قد تكمن في عادة بسيطة رافقته طوال حياته، وهي التفاؤل والنظر إلى الأمور بإيجابية.

والمثير للاهتمام أن ما يقوله النجم المخضرم لا يستند إلى تجربته الشخصية وحدها، إذ تشير دراسات علمية إلى أن الأشخاص المتفائلين قد يتمتعون بفرص أكبر للعيش سنوات أطول، وربما الوصول إلى أعمار استثنائية تتجاوز 85 عاماً.

لا أستيقظ أبداً بمزاج سيئ

اشتهر ديك فان دايك بخفة ظله وحيويته اللافتة وقدرته على الأداء بحماس، حتى مع تقدمه في العمر.

وقبيل احتفاله بعيد ميلاده المئة، أصدر كتاباً بعنوان "100 قاعدة للعيش حتى سن المئة: دليل المتفائل لحياة سعيدة"، كشف فيه بعض أسرار حياته الطويلة.

وفي تصريح لافت، قال النجم الأمريكي: "لا أستيقظ أبداً بمزاج سيئ".

ورغم أن هذه العبارة قد تبدو مبالغاً فيها بالنسبة لشخص عاش قرناً كاملاً، فإن الأبحاث العلمية تشير إلى أن الحفاظ على الحالة النفسية الإيجابية قد يكون أحد العوامل التي ساعدته على التمتع بعمر مديد.

ووفقاً لتقرير نشره موقع "ساينس أليرت" العلمي، أوضحت الباحثة في العلوم الصحية يولانتا بيرك، أن دراسات متزايدة تربط بين التفاؤل وانخفاض مستويات التوتر وزيادة متوسط العمر المتوقع.

وأكدت أن العديد من الدراسات رصدت ارتباطاً بين الحفاظ على مستويات منخفضة من التوتر، وتبني نظرة إيجابية للحياة، والتمتع بعمر أطول.

دراسة تكشف مفاجأة.. التفاؤل قد يطيل العمر بنسبة 15%

لا توجد وصفة سحرية تضمن للإنسان بلوغ المئة عام، لكن العلماء يعتقدون أن بعض العوامل المرتبطة بنمط الحياة والحالة النفسية يمكن أن تؤثر في فرص طول العمر. ومن أبرز هذه العوامل التفاؤل.

وتشير بيرك إلى دراسة طويلة الأمد بدأت خلال ثلاثينات القرن الماضي، وشملت مجموعة من الشابات اللواتي طُلب منهن في شبابهن كتابة قصص حياتهن.

وبعد مرور نحو ستة عقود، اكتشف الباحثون أن المشاركات اللواتي عبّرن عن مشاعر إيجابية بدرجة أكبر عشن، في المتوسط، عشر سنوات إضافية مقارنة بالأقل تعبيراً عن تلك المشاعر.

وفي دراسة أخرى نُشرت عام 2019، وجد الباحثون ارتباطاً بين التفاؤل وزيادة متوسط العمر المتوقع بنسبة قد تصل إلى 15%.

كما أظهرت النتائج أن الأشخاص الأكثر تفاؤلاً كانت لديهم احتمالات أعلى لتحقيق ما يسميه العلماء "طول العمر الاستثنائي"، أي بلوغ سن 85 عاماً أو تجاوزها.

ومع ذلك، فإن هذه النتائج تعكس ارتباطاً إحصائياً، ولا تعني أن التفاؤل وحده يضمن إطالة العمر.

لماذا يعيش المتفائلون سنوات أطول؟

لا يزال العلماء يحاولون فهم الآليات التي تجعل التفاؤل مرتبطاً بطول العمر، لكن هناك عدة تفسيرات محتملة.

فالأشخاص الذين يتمتعون بنظرة إيجابية للحياة غالباً ما يشعرون بمستويات أعلى من السعادة، ويمتلكون إحساساً أوضح بالهدف، إلى جانب علاقات اجتماعية أكثر إشباعاً.

وترتبط هذه العوامل بدورها بصحة أفضل وفرص أكبر للعيش لفترات أطول.

وتدعم هذه الفرضية نتائج واحدة من أطول الدراسات العلمية حول السعادة، التي انطلقت عام 1938، واستمرت لما يقارب تسعة عقود.

وخلال هذه الفترة، جمع الباحثون بيانات من استبيانات وفحوص طبية ومقابلات شخصية، ونشروا مئات الأوراق العلمية لفهم العوامل المؤثرة في جودة الحياة والصحة مع التقدم في العمر.

وكشفت النتائج أن أحد أهم العوامل المرتبطة بحياة سعيدة وذات معنى لا يتمثل فقط في الجينات الجيدة، بل في مدى رضا الإنسان عن حياته وعلاقاته بالآخرين.

العلاقات الاجتماعية قد تكون مفتاحاً للصحة بعد الثمانين

توصل الباحثون إلى نتيجة لافتة، مفادها أن الأشخاص الذين كانوا أكثر رضا عن علاقاتهم مع الأصدقاء والعائلة في منتصف العمر تمتعوا بصحة أفضل عند بلوغ سن الثمانين.

كما كانوا أقل عرضة للإصابة ببعض الأمراض، وأكثر قدرة على التعافي منها.

ويرجح العلماء أن العلاقات الاجتماعية القوية توفر نوعاً من الحماية النفسية، يساعد الإنسان على التعامل مع الضغوط اليومية والقلق والتوتر.

وهذا يعني أن قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، والحفاظ على الروابط الاجتماعية، قد يكون أكثر أهمية للصحة مما يعتقد كثيرون.

الجينات أم نمط الحياة.. ما الذي يحدد طول العمر؟

رغم الدور المعروف للعوامل الوراثية في تحديد متوسط العمر، فإنها ليست العامل الوحيد.

ويقدر بعض العلماء أن الوصول إلى سن التسعين يمكن تفسيره بنسبة تقارب 30% بالعوامل الوراثية، مقابل 70% للسلوكيات الصحية، مثل التغذية والنشاط البدني.

وقد تكون الحالة النفسية الإيجابية جزءاً من هذه العوامل، إلى جانب العلاقات الاجتماعية التي تساعد على تعزيز التفاؤل والشعور بالرضا.

ومن الأمثلة اللافتة على ذلك عالم الطبيعة والمذيع البريطاني الشهير ديفيد أتينبورو، الذي بلغ عامه المئة في 2026.

وكان أتينبورو قد أرجع طول عمره، خلال احتفاله بعيد ميلاده التسعين، إلى الحظ.

لكن نمط حياته يشير أيضاً إلى عوامل أخرى ربما ساعدته، أبرزها استمراره في النشاط البدني والاجتماعي، وتمسكه بشغفه بعالم الطبيعة، ومواصلته العمل رغم تقدمه في السن.

بل إنه عبّر عن نفوره من فكرة التقاعد، مفضلاً الاستمرار في ممارسة الأنشطة التي تمنح حياته معنى وهدفاً.

وجود هدف في الحياة قد يحمي الصحة

تشير أدلة علمية إلى أن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاماً، ويتمتعون بإحساس قوي بالهدف من الحياة، يميلون إلى تحقيق نتائج أفضل على مستوى الصحة الجسدية والنفسية.

وتوصلت إحدى أكبر الدراسات التي تناولت المعمرين وأسرهم في الولايات المتحدة إلى نتائج تدعم هذه الفكرة.

فقد أظهرت أن أبناء الأشخاص الذين بلغوا المئة عام كانوا أكثر ميلاً للشعور بوجود هدف واضح في حياتهم مقارنة بعامة السكان.

وارتبط هذا الشعور بانخفاض معدلات الإصابة بالأمراض والإعاقة والتدهور الإدراكي.

وقالت باولا سيباستياني، الباحثة في الإحصاء الحيوي بجامعة بوسطن والمشاركة في الدراسة، عام 2018، إن التقدم الصحي في العمر لا يعني فقط تجنب الأمراض أو تأخير ظهورها.

وأضافت أن الشعور بالرضا عن الحياة يمثل جانباً مهماً من الشيخوخة الصحية، ويجب أخذه في الاعتبار عند تقييم جودة الحياة في المراحل العمرية المتقدمة.

سر المئة عام.. ليس في الجسد وحده

بالنسبة إلى ديك فان دايك، تبدو فلسفة الحياة أبسط من التفسيرات العلمية المعقدة.

فقد لخّص رؤيته للتقدم في العمر في كتاب آخر بعنوان "واصل الحركة: وحقائق أخرى عن العيش بصورة أفضل لمدة أطول"، قائلاً: "الشيخوخة جزء منها حقيقة، وجزء منها حالة ذهنية، وجزء منها حظ".

وربما تحمل هذه الكلمات جانباً مهماً من الحقيقة، فالتقدم في العمر لا يرتبط فقط بعدد السنوات التي يعيشها الإنسان، بل أيضاً بالطريقة التي يقضي بها تلك السنوات.

إن التفاؤل والحفاظ على العلاقات الاجتماعية، وممارسة النشاط البدني، والتمسك بهدف يمنح الحياة معنى، قد تكون عوامل تساعد الإنسان على التمتع بصحة أفضل مع التقدم في العمر.

ورغم أن العلم لا يستطيع ضمان الوصول إلى المئة، فإن الأدلة المتاحة تشير إلى أن النظرة الإيجابية للحياة قد لا تضيف السعادة إلى سنوات العمر فحسب، بل ربما تسهم أيضاً في إضافة سنوات جديدة إليه.