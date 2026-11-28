في ظاهرة طبيعية تبدو أقرب إلى مشاهد أفلام الخيال العلمي، أثارت جزيرة عائمة غامضة وسط مستنقعات الأرجنتين دهشة الباحثين، بعدما كشفت صور الأقمار الصناعية أنها تتحرك وتغيّر موقعها واتجاهها بمرور السنوات، رغم احتفاظها بشكل دائري شبه مثالي، يجعلها تبدو من السماء كأنها عين خضراء عملاقة تحدّق في الفضاء.

وتقع الجزيرة، المعروفة باسم "إل أوخو" (El Ojo)، وتعني "العين" بالإسبانية، وسط الأراضي الرطبة في دلتا نهر بارانا بالأرجنتين، ويبلغ قطرها نحو 118 متراً، وتحيط بها حلقة من المياه الداكنة تمنحها مظهراً استثنائياً يثير الفضول والتساؤلات.

اكتشاف غامض بالصدفة

بدأت قصة الجزيرة عام 2016، عندما اكتشفها المخرج الأرجنتيني سيرخيو نيوسبيلر مصادفة أثناء تصفحه صور الأقمار الصناعية عبر برنامج "غوغل إيرث"، بحثاً عن مواقع لتصوير فيلم مستوحى من الحكايات المحلية والظواهر الغامضة.

ولفت انتباهه تكوين دائري غير مألوف وسط المستنقعات، فقرر تنظيم رحلات استكشافية للتحقق من طبيعته.

لكن الوصول إلى الجزيرة لم يكن سهلاً، إذ فشلت محاولتان بسبب وعورة المنطقة وطبيعتها المستنقعية، قبل أن ينجح الفريق أخيراً في بلوغ الموقع.

وهناك، لاحظ المستكشفون أن المياه المحيطة بالجزيرة أكثر شفافية من المجاري المائية الموحلة المعتادة في المنطقة، رغم لونها الداكن، ما أضاف مزيداً من الغموض إلى المشهد.

ودفع الاكتشاف نيوسبيلر إلى إطلاق حملة تمويل جماعي عام 2016 لجمع 50 ألف دولار بهدف دراسة الجزيرة، إلا أن الحملة لم تحقق المبلغ المطلوب.

جزيرة تتحرك وحدها!

لم يكن الشكل الدائري وحده ما أثار الدهشة، بل كشفت مقارنة صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين عامي 2003 و2022 أن الجزيرة تغيّر موقعها واتجاهها داخل التجويف المائي المحيط بها، مع احتفاظها بمظهرها الدائري المميز.

وأثارت هذه الحركة تساؤلات بشأن القوى الطبيعية المسؤولة عنها، خصوصاً أن الجزيرة تبدو ككتلة متماسكة تطفو فوق المياه، وتتحرك دون تدخل بشري.

ورغم انتشار تكهنات تربط الظاهرة بأسباب خارقة للطبيعة، فإن العلماء يرجحون وجود تفسير يرتبط بالنباتات العائمة وحركة التيارات المائية.

ما السر العلمي وراء الجزيرة؟

تشير إحدى الفرضيات إلى أن "إل أوخو" قد تكون نموذجاً من الجزر النباتية العائمة المعروفة باسم "إمبالسادوس"، والتي تتشكل نتيجة تشابك جذور النباتات المائية وتراكم الرواسب والمواد العضوية المتحللة.

ومع مرور الوقت، تتكون كتل نباتية متماسكة تستطيع الطفو، وقد تصبح قادرة على حمل الشجيرات والأشجار الصغيرة.

وفي دراسة علمية نُشرت عام 2018 بمجلة "Rodriguésia"، وثّق باحثون 32 نوعاً من النباتات الوعائية ضمن أنماط مختلفة من الغطاء النباتي العائم في النظام النهري لنهرَي بارانا وبلاتا.

وأظهرت الأبحاث أن بعض هذه الكتل النباتية يمكن أن تنتقل لمسافات طويلة بفعل الفيضانات والتيارات المائية، ما يجعل حركة الجزيرة أمراً قابلاً للتفسير علمياً.

ومع ذلك، لم تؤكد دراسة ميدانية منشورة حتى الآن أن "إل أوخو" تتكون بالفعل من هذه النباتات.

لماذا تحتفظ بشكلها الدائري؟

يرتبط أحد التفسيرات المحتملة بظاهرة فيزيائية تُعرف باسم "القص الدوراني"، حيث يؤدي اختلاف سرعات المياه حول الجسم العائم إلى تحريكه وتدويره.

ومع استمرار الدوران واحتكاك أطراف الجزيرة بالضفاف، قد تتآكل الأجزاء البارزة تدريجياً، لتصبح حوافها أكثر استدارة.

وتشبه هذه العملية، من بعض الجوانب، آلية تشكّل الأقراص الجليدية الدوارة في الأنهار.

وقد أظهرت دراسة نُشرت في مارس 2026 بمجلة "Remote Sensing" أن اختلاف سرعات تدفق المياه يؤثر في حركة الكتل الجليدية العائمة واتجاه دورانها.

لكن تطبيق هذا التفسير على الجزيرة الأرجنتينية لا يزال افتراضياً، ويحتاج إلى قياسات ميدانية دقيقة.

لغز لم يُحسم بعد

يبقى السؤال الأكثر إثارة، كيف تحافظ الجزيرة على شكلها رغم التآكل المحتمل الناتج عن حركتها المستمرة؟

يرجح أحد التفسيرات أن نمو النباتات وتجددها يعوّضان الأجزاء المفقودة، ما يساعد على استمرار الجزيرة واحتفاظها بأبعادها.

ورغم هذه الفرضيات، لا تزال طبيعة الجزيرة الداخلية وآلية حركتها الدقيقة مجهولتين، في انتظار دراسات تكشف أسرار واحدة من أغرب الظواهر الطبيعية في الأرجنتين.