في العاصمة الروسية موسكو، لا تقتصر رحلة المترو على الانتقال بين المحطات، بل تمتد إلى عالم الطيران، حيث تحتضن بعض المحطات تصاميم مستوحاة من الطائرات والمطارات، وأعمالاً فنية توثق مراحل تطور صناعة الطيران على مدى أكثر من 85 عاماً.

وتُعد محطة "بيختينو" (Pykhtino)، التي افتُتحت في 6 سبتمبر 2023، أحدث الأمثلة على هذا التوجه، إذ تبدو أقرب إلى متحف للطيران تحت الأرض، بفضل جدرانها المزينة برسومات الطائرات، ومصابيحها المستوحاة من المحركات النفاثة، ونموذج ضخم لطائرة ركاب أسرع من الصوت.

طائرة أسرع من الصوت داخل محطة مترو

تحتضن محطة "بيختينو" نموذجاً لطائرة "توبوليف تو-144" (Tu-144) السوفيتية، يبلغ حجمه عُشر حجم الطائرة الأصلية، وصُنع من سبائك الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ، قبل تجميع أجزائه داخل المحطة وتعليقه فوق السلالم المتحركة.

وتتميز المحطة بعشرة مصابيح دائرية تشبه محركات الطائرات النفاثة، إلى جانب جدار طويل يحمل رسومات توثق تطور الطيران، من الطائرات ذات المراوح إلى الطائرات الأسرع من الصوت.

كما تتمتع المحطة بتصميم شبه مفتوح، يتيح للركاب مشاهدة وادي نهر ليكوفا عبر واجهة زجاجية بانورامية، في تجربة تجمع بين العمارة الحديثة والمناظر الطبيعية.

ويرتبط اختيار الطيران موضوعاً لتصميم المحطة بأسماء الشوارع المحيطة بها، التي تحمل أسماء طيارين ومصممي طائرات سوفييت.

البداية من عام 1938

تعود العلاقة بين مترو موسكو والطيران إلى 11 سبتمبر 1938، عندما افتُتحت محطتا "ماياكوفسكايا" (Mayakovskaya) و"أيروبورت" (Aeroport)، اللتان جسدتا اهتمام الاتحاد السوفييتي آنذاك بصناعة الطيران.

وتُعد "ماياكوفسكايا" من أبرز المحطات المعمارية في موسكو، إذ صممها المهندس أليكسي دوشكين باستخدام أقواس وأعمدة رشيقة مكسوة بالفولاذ المقاوم للصدأ المصقول.

لكن أبرز ما يميز المحطة سقفها الذي يضم لوحات فسيفسائية للفنان ألكسندر دينيكا، تصور مشاهد من السماء السوفيتية على مدار اليوم.

وصمم الفنان 35 لوحة، بقيت منها 34 حتى اليوم، وتضم مشاهد لطائرات عسكرية ومناطيد ومظليين، بينها الطائرة "ANT-25" التي استخدمها الطيار فاليري تشكالوف في رحلته فوق القطب الشمالي.

وحظي التصميم بتقدير عالمي، بعدما فازت المحطة بالجائزة الكبرى في المعرض الدولي بنيويورك عام 1939.

محطة تشبه حظيرة طائرات

على مقربة من "ماياكوفسكايا"، افتُتحت محطة "أيروبورت" في العام نفسه، واستوحي تصميمها من حظائر الطائرات.

وتتميز المحطة بسقف مقوس واحد، وجدران رخامية تحمل زخارف تشبه المظلات المستخدمة في القفز الجوي، إلى جانب خطوط بارزة تمتد عبر السقف.

واستمدت المحطة اسمها من مطار خودينكا، الذي بدأ نشاطه عام 1910، وكان من أبرز مراكز الطيران في موسكو قبل انتقال الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى.

محطة ذهبية تحتفي بمحركات الطائرات

وفي عام 1979، انضمت محطة "أفياموتورنايا" (Aviamotornaya) إلى قائمة المحطات المستوحاة من عالم الطيران.

وجاء اسمها مرتبطاً بالمنطقة التي تضم المعهد المركزي لمحركات الطيران، أحد أبرز مراكز أبحاث المحركات الجوية في روسيا.

وتتميز المحطة بسقف ذهبي مغطى بأشكال هرمية صغيرة، إضافة إلى عمل فني معدني يجسد شخصية "إيكاروس" الأسطورية، التي ارتبطت في الميثولوجيا اليونانية بمحاولة الإنسان الطيران.

ومع إنشاء محطة جديدة تحمل الاسم نفسه عام 2020، نُقل العمل الفني إلى موقع آخر داخل مجمع المحطتين، ضمن مشروع الربط الذي افتُتح في ديسمبر 2024.

وتواصل المحطة الجديدة الفكرة المعمارية نفسها، بأعمدة مستوحاة من ذيول الطائرات وأعمال فنية تجسد الطيران.

أول محطة مترو داخل مطار روسي

شهد 6 سبتمبر 2023 تطوراً مهماً في شبكة النقل بموسكو، مع افتتاح محطة "مطار فنوكوفو" (Aeroport Vnukovo)، لتصبح أول محطة مترو في روسيا تقع داخل مطار.

وجاء افتتاحها ضمن توسعة بطول 5.2 كيلومترات شملت أيضاً محطة "بيختينو".

وترتبط المحطة مباشرة بمبنى الركاب "A" في مطار فنوكوفو، عبر ممرات تحت الأرض، ما يتيح للمسافرين الانتقال بين المترو والمطار دون الحاجة إلى مغادرة المجمع.

ويستغرق الوصول منها إلى منطقة الأعمال "موسكو سيتي" نحو 40 دقيقة، بانخفاض يقارب النصف مقارنة بزمن الرحلة السابق.

واستوحي التصميم الداخلي للمحطة من عالم الطيران، باستخدام الألوان الفضية والأشكال الهندسية، مع صور لمصممي الطائرات أندريه وأليكسي توبوليف، ونماذج لطائرات مدنية شهيرة.

من ملاجئ الحرب إلى معالم سياحية

لم تقتصر أهمية هذه المحطات على تصاميمها المعمارية، فقد لعب مترو موسكو دوراً بارزاً خلال الحرب العالمية الثانية.

ففي 6 نوفمبر 1941، استضافت محطة "ماياكوفسكايا" اجتماعاً لمجلس مدينة موسكو، ألقى خلاله الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين خطاباً، في وقت كانت القوات الألمانية تقترب من العاصمة.

واستُخدمت شبكة المترو خلال الحرب ملجأً للسكان من الغارات الجوية.

واليوم، تحولت المحطات المستوحاة من الطيران إلى معالم معمارية تستقطب اهتمام الزوار وعشاق التاريخ، بعدما أصبحت شاهداً على تطور صناعة الطيران الروسية، من الطائرات الأولى إلى عصر الطيران النفاث والأسرع من الصوت.

وتقدم هذه المحطات تجربة استثنائية تجعل الركاب يكتشفون تاريخ الطيران بمجرد النظر إلى الأعلى، دون الحاجة إلى مغادرة أنفاق المترو.