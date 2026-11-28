كشف بحث علمي حديث عن هوية أحد أكبر العقارب التي عرفها كوكب الأرض، بعدما تمكن علماء الحفريات من حسم جدل استمر أكثر من 150 عاما بشأن كائن منقرض يُعرف باسم "برايرأركتوروس جيغاس" (Praearcturus gigas)، مؤكدين انتماءه إلى العقارب الحقيقية، وأنه ربما كان أكبر عقرب عاش على الإطلاق.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Palaeontology"، عاش هذا الكائن قبل نحو 415 مليون سنة، خلال العصر الديفوني، في مناطق تقع ضمن بريطانيا الحالية، حيث كان يجوب السهول الفيضية، ويُعتقد أنه شكّل أحد أبرز المفترسات في بيئته، مستفيدا من حجمه الاستثنائي ومخالبه القوية.

مخالب عملاقة وجسم يتجاوز المتر

تميز العقرب المنقرض بمخالب ضخمة بلغ طولها نحو 16 سنتيمترا، أي أكثر من أربعة أضعاف طول مخالب العقرب الهندي العملاق للغابات "Gigantometrus swammerdami"، الذي يُعد أكبر أنواع العقارب الحية المعروفة حاليا.

ورغم عدم العثور على هيكل أحفوري كامل يسمح بتحديد أبعاده بدقة، تشير التقديرات إلى أن طوله الإجمالي ربما تجاوز المتر الواحد، ما يجعله عملاقا مقارنة بالعقارب المعاصرة أو بحجم طفل صغير.

ولم تقتصر خصائصه المميزة على الحجم الهائل، إذ كشفت الحفريات عن نتوءات دقيقة ومتوازية على أجزاء من جسمه، يُرجح العلماء أنه استخدمها لإصدار أصوات ناتجة عن احتكاكها ببعضها، بطريقة تشبه آليات إصدار الأصوات لدى بعض العقارب الحديثة.

ويُعتقد أن مخالبه القوية ساعدته على الإمساك بالفرائس والسيطرة عليها، فيما لا تزال طبيعة غذائه وأنواع الكائنات التي كان يصطادها غير معروفة بصورة قاطعة.

لماذا وصل العقرب إلى هذا الحجم؟

يرجح الباحثون أن الحجم الاستثنائي لهذا العقرب ارتبط بالظروف البيئية التي سادت الأرض قبل مئات الملايين من السنين، عندما كانت الحياة البرية لا تزال في مراحل تطورها المبكرة، ولم تكن المفترسات الكبيرة قد انتشرت على اليابسة.

وبحسب ريتشارد هوارد، الباحث في متحف التاريخ الطبيعي بلندن، فإن غياب المنافسة مع الحيوانات المفترسة الضخمة ربما أتاح لهذا العقرب فرصة النمو إلى أحجام غير مسبوقة، واستغلال موارد غذائية لم تكن تتنافس عليها كائنات أخرى مماثلة.

لكن ضخامة جسمه تثير تساؤلات بشأن قدرته على الحصول على الغذاء الكافي، خصوصا أن الكائنات البرية الصغيرة آنذاك ربما لم تكن توفر احتياجاته الغذائية، ما دفع العلماء إلى طرح احتمال اعتماده أيضا على الصيد في البيئات المائية.

هل كان يعيش في الماء واليابسة؟

تشير حفريات اكتُشفت في ويلز إلى امتلاك العقرب العملاق امتدادات تشبه الصفائح على جانبي جسمه، وهي تراكيب تحمل أوجه شبه مع أجزاء تشريحية موجودة لدى بعض القشريات، مثل الكركند وسرطان البحر.

ويرى الباحثون أن هذه الخصائص ربما ساعدته على التكيف مع البيئة المائية، حيث توفر قوة الطفو دعما لجسمه الضخم، وتخفف تأثير وزنه مقارنة بالحركة على اليابسة.

ويفتح هذا الاحتمال الباب أمام فرضية أن العقرب العملاق كان قادرا على استغلال البيئتين البرية والمائية، وربما مثّل مرحلة تطورية ارتبطت بعودة بعض سلالات العقارب القديمة إلى الماء.

اكتشاف ينهي لغزا عمره 150 عاما

تعود أولى الدراسات المتعلقة بهذا الكائن إلى عام 1870، عندما اعتقد عالم الحفريات البريطاني هنري وودوارد أنه قريب عملاق لقمل الخشب، قبل أن تتغير تصنيفاته العلمية عدة مرات.

وحُسم الجدل بعدما أعاد الباحثون فحص حفرياته باستخدام التصوير المقطعي المحوسب، ومقارنتها بأحفورة عقرب قديم اكتُشفت في كندا، عاش قبل نحو 430 مليون سنة.

وأظهرت المقارنة تشابهات تشريحية دعمت تصنيفه عقربا حقيقيا، رغم غياب أحفورة كاملة لذيله وإبرته السامة.

ولا يزال موعد انقراض هذا المفترس العملاق مجهولا، فيما يأمل العلماء العثور على حفريات إضافية تكشف أبعاده الدقيقة وطبيعة غذائه، وتوضح كيف استطاع العيش بهذا الحجم الهائل في عالم سبق ظهور الغابات الأولى.