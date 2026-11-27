في اكتشاف أثري جديد يسلط الضوء على ما تخفيه أرض مصر من أسرار، تمكن فريق من الباحثين من رصد منشأة أثرية غامضة مدفونة يعود تاريخها إلى نحو 2600 عام، أسفل منطقة "كوم C" بموقع بوتو الأثري، المعروف حاليا باسم "تل الفراعين"، في دلتا النيل، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية وتقنيات المسح الجيوفيزيائي.

وجاء الكشف بعد دمج بيانات الرادار الملتقطة بواسطة أقمار "سنتينل-1" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، مع تقنية قياس المقاومة الكهربائية للتربة، في منهج علمي أتاح للباحثين تحديد مواقع البقايا المعمارية المدفونة ورسم تصور عن امتدادها وعمقها، قبل التوسع في أعمال التحقق الأثري.

رصد مبنى مدفون دون البدء بالحفر

اعتمد الباحثون في المرحلة الأولى على صور الرادار الفضائي لرصد تغيرات وأنماط غير معتادة أسفل سطح الأرض، كشفت عن شذوذ جيولوجي ذي شكل بيضاوي، يبلغ طوله نحو 128 مترا وعرضه قرابة 62 مترا، ما دفع الفريق إلى إجراء مسح أكثر تفصيلا للمنطقة.

واستخدم الفريق تقنية التصوير المقطعي للمقاومة الكهربائية (ERT)، التي تعتمد على تمرير تيارات كهربائية منخفضة الجهد عبر التربة وقياس مقاومتها، إذ تختلف استجابة المواد المدفونة للكهرباء بحسب طبيعتها، سواء كانت تربة أو طوبا أو صخورا أو مياها.

ومن خلال تحليل هذه القياسات، تمكن الباحثون من تكوين صورة أكثر وضوحا لما يوجد تحت سطح الأرض، وتحديد بقايا معمارية على أعماق مختلفة، دون الحاجة إلى البدء بالحفر العشوائي في الموقع.

مبنى من عصر الأسرة السادسة والعشرين

وأظهرت نتائج المسح وجود منشأة مبنية من الطوب اللبن، تقع على عمق يتراوح بين 3 و6 أمتار تحت سطح الأرض، ويرجع تاريخها إلى العصر الصاوي، وتحديدا الأسرة السادسة والعشرين، التي حكمت مصر خلال القرن السابع قبل الميلاد.

ولا يزال الغرض الأصلي من المبنى غير محسوم، إذ يطرح الباحثون عدة احتمالات بشأن وظيفته، من بينها أن يكون معبدا أو مقرا للكهنة أو منشأة جنائزية. غير أن طبيعة بعض اللقى الأثرية التي عُثر عليها في الموقع، ومنها التمائم والرموز الدينية، تعزز احتمال ارتباط المبنى بنشاط ديني أو طقسي.

تمائم ورموز تكشف ملامح المعتقدات القديمة

وشملت المكتشفات الأثرية تميمة تجمع بين ملامح قرد البابون والصقر والإله "بتاح-سوكار" أو شخصية القزم "باتايكوس"، إلى جانب تميمة من الحجر الجيري تحمل رمز الإلهة "واجيت"، وحوض للقرابين عُثر بداخله على مجموعة من التمائم المرتبطة بمعبودات مصرية قديمة.

ومن بين هذه القطع تمائم لعين "حورس"، وبعض آلهة المصريين القدماء مثل "أنوبيس"، و "إيزيس" والرضيع حورس، إلى جانب تمثال برونزي لحورس في هيئة طفل، ورموز "بس"، فضلا عن لوحة من الفيانس تصور "حتحور"، وجعران حجري يحمل اسم الملك تحتمس الثالث.

وتقدم هذه القطع مؤشرات مهمة لفهم طبيعة الأنشطة التي شهدها المبنى، كما تساعد في رسم صورة عن الممارسات الدينية والرمزية التي ارتبطت بالموقع خلال تلك الحقبة التاريخية.

موقع أثري لا يزال يخفي المزيد من الأسرار

وتكتسب نتائج الدراسة أهمية إضافية بالنظر إلى التاريخ الطويل لموقع بوتو، الذي شهد استيطانا بشريا امتد لآلاف السنين، من عصور ما قبل الأسرات، وقد تراكمت عبر هذه العصور طبقات من الطمي والطين، غطت أجزاء من الآثار القديمة وجعلت الوصول إليها أكثر صعوبة، لا سيما في المناطق القريبة من منسوب المياه الجوفية.

ويرى الباحثون أن الجمع بين صور الأقمار الصناعية والمسح الجيوفيزيائي يوفر وسيلة فعالة لتحديد المناطق الواعدة أثريا قبل تنفيذ أعمال التنقيب، بما يساعد على توجيه جهود البحث وتقليل الحفر غير الضروري.

ولا يستبعد الفريق وجود منشآت أخرى مدفونة أسفل طبقات الطين السميكة في الموقع، وهو ما قد تكشف عنه مسوحات إضافية خلال الدراسات المقبلة، لتفتح نتائج البحث الباب أمام مزيد من الاكتشافات في واحدة من أبرز المناطق الأثرية بدلتا النيل.