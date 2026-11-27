في رحلة استثنائية تكشف جانبا مذهلا من عالم الطيور، نجح طائر طنان صغير في قطع مسافة تجاوزت 4 آلاف ميل (نحو 6,526 كيلومترا)، انطلاقا من ولاية ألاباما الأمريكية وصولا إلى ألاسكا، خلال 38 يوما فقط، مسجلا أطول رحلة هجرة موثقة علميا لطائر من هذه الفصيلة على الإطلاق.

ولم يكن هذا الإنجاز اللافت مجرد اكتشاف جديد عن قدرات الطيور المهاجرة، بل جاء بفضل تكنولوجيا متناهية الصغر، إذ تمكن العلماء من تتبّع رحلة الطائر باستخدام جهاز لا يتجاوز وزنه 0.06 غرام، أي ما يعادل تقريبا وزن حبة أرز.

ووفقا لدراسة نشرتها مجلة «Ecology and Evolution» العلمية اليوم، طوّر فريق بحثي بقيادة عالمة فسيولوجيا الحيوان إيما رودز، من جامعة ممفيس، جهاز تتبّع لاسلكيا يحمل اسم «BlūMorpho»، صُمم خصيصا لمراقبة حركة طيور الطنان دون تحميل أجسامها الصغيرة أوزانا تعيق طيرانها.

ويتميز الجهاز بقدرته على إرسال إشارة كل ثلاث ثوانٍ، مستمدا طاقته من خلية شمسية دقيقة، دون الحاجة إلى بطارية أو وحدة لتخزين البيانات، كما يمكن التقاط إشاراته عبر الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المزودة بالبرامج المناسبة، ضمن نطاق يصل إلى 200 متر.

11 طائرا تكشف أسرار الهجرة

اختبر الباحثون التقنية الجديدة على 11 طائرا، شملت أربعة طيور من نوع الطنان أحمر اللون (Rufous Hummingbird)، وسبعة من نوع الطنان ذي الحلق الأحمر (Ruby-throated Hummingbird)، خلال موسمي مارس وأبريل 2025، بالتزامن مع هجرة الربيع من المناطق الساحلية في ألاباما وشمال غرب فلوريدا.

وكشفت عملية التتبّع عن سلوكيات ومسارات غير متوقعة، إذ سلك أحد الطيور مسارا متعرجا عبر عدة ولايات أمريكية، وقطع مسافة دائرية بلغت نحو 345 كيلومترا في شرق ولاية تينيسي، قبل أن يواصل رحلته إلى ولاية ميزوري، ثم يغيّر اتجاهه مجددا.

وفي واقعة أخرى، تحرك ذكران من طيور الطنان ذات الحلق الأحمر في اتجاه الشمال بالتوازي تقريبا لمدة يومين، رغم ابتعاد مساريهما عن بعضهما بنحو 83 كيلومترا. كما رصد العلماء طائرا آخر اتجه جنوبا نحو ولاية فلوريدا، بدلا من اتباع مسار الهجرة المعتاد شمالا.

لكن المفاجأة الأكبر كانت رحلة الطائر الذي قطع 6,526 كيلومترا خلال 38 يوما، متجها من ألاباما غربا عبر شمال المكسيك، قبل أن يواصل رحلته شمالا بمحاذاة مسار هجرة المحيط الهادئ وصولا إلى ألاسكا.