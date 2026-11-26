يؤدي ناقل الحركة دورا أساسيا في منظومة تشغيل السيارات، فرغم أن المحرك هو المسؤول عن توليد القدرة الحصانية وعزم الدوران، فإن ناقل الحركة يتولى تنظيم كيفية انتقال هذه القوة إلى العجلات، بما يضمن تحقيق الأداء المناسب في مختلف ظروف القيادة.

وأوضح تقرير نشره موقع Motor1 المتخصص في أخبار السيارات، أن المحرك لا يستطيع إنتاج القدر نفسه من القوة عند جميع سرعات الدوران، إذ يمتلك نطاق تشغيل محددا يحقق خلاله أفضل كفاءة وأداء، وهو ما يجعل وجود ناقل الحركة ضرورة للاستفادة من قدراته بالشكل الأمثل.

ناقل الحركة يتحكم في عزم الدوران

وأشار التقرير إلى أن إحدى أهم وظائف ناقل الحركة تتمثل في تغيير العلاقة بين سرعة دوران المحرك وسرعة العجلات، حيث توفر التروس المنخفضة عزم دوران أكبر عند العجلات، وهو ما يساعد السيارة على الانطلاق من الثبات والتغلب على وزنها ومقاومة الحركة.

ومع زيادة سرعة السيارة، ينتقل ناقل الحركة إلى التروس الأعلى، بما يسمح بخفض عدد دورات المحرك في الدقيقة، وتحقيق قيادة أكثر سلاسة وراحة، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الوقود في العديد من ظروف التشغيل.

وأضاف أن الاعتماد على نسبة تروس واحدة فقط سيؤدي إلى مشكلات في الأداء، إذ إن النسبة المناسبة للسير بسرعات مرتفعة لن توفر العزم الكافي للانطلاق القوي من الثبات، بينما تؤدي النسبة المناسبة للتسارع إلى ارتفاع عدد دورات المحرك بصورة مبالغ فيها عند القيادة على الطرق السريعة.

5 وظائف رئيسية لناقل الحركة في السيارة

وأوضح التقرير أن نسب التروس المختلفة تساعد السيارة على التعامل مع ظروف القيادة المتنوعة، من خلال خمس وظائف رئيسية:

الانطلاق من الثبات: مضاعفة عزم الدوران لمساعدة السيارة على بدء الحركة.

التسارع: الحفاظ على عمل المحرك ضمن نطاق مناسب من عدد دورات التشغيل.

صعود المرتفعات: توفير عزم دوران إضافي عند العجلات لمواجهة المنحدرات.

القيادة على الطرق السريعة: خفض عدد دورات المحرك، بما يساعد على تقليل استهلاك الوقود والضوضاء.

سحب الأحمال الثقيلة: توفير نسب تروس مناسبة للتعامل مع الأحمال دون إجهاد المحرك بصورة مفرطة.

لماذا لا تحتاج معظم السيارات الكهربائية إلى ناقل حركة متعدد السرعات؟

ولفت التقرير إلى أن السيارات الكهربائية تختلف عن سيارات الاحتراق الداخلي في طبيعة عمل المحرك، إذ تستطيع المحركات الكهربائية إنتاج عزم دوران كبير عند السرعات المنخفضة، والعمل بكفاءة ضمن نطاق أوسع من سرعات الدوران.

ولهذا السبب، تعتمد معظم السيارات الكهربائية على علبة تروس تخفيض ذات سرعة واحدة، بدلا من نواقل الحركة التقليدية متعددة السرعات.

إلا أنه توجد بعض الاستثناءات، إذ تستخدم بعض السيارات الكهربائية الرياضية نواقل حركة ذات سرعتين لتحسين التسارع والكفاءة عند السرعات العالية، ومن أبرز الأمثلة سيارة بورشه تايكان، التي تعتمد على ناقل حركة ثنائي السرعات في محورها الخلفي.

كما أشار التقرير إلى أن بعض السيارات العاملة بالبنزين تستخدم ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT)، الذي لا يعتمد على نسب تروس ثابتة، وإنما يغير نسبة النقل بصورة مستمرة للحفاظ على سرعة تشغيل مناسبة للمحرك وفقا لظروف القيادة.

ناقل الحركة لا يضيف قوة للمحرك لكنه يستغلها بكفاءة

واختتم التقرير بالتأكيد على أن ناقل الحركة لا ينتج قدرة حصانية إضافية، فهذه المهمة تظل مسؤولية المحرك، لكنه يتحكم في كيفية توصيل القوة إلى العجلات والاستفادة منها.

وخلص التقرير إلى أن وجود ناقل الحركة يسمح لمحركات السيارات، حتى صغيرة السعة، بتحريك مركبات ثقيلة وتحقيق تسارع سلس، مع الحفاظ على كفاءة التشغيل عند السرعات المختلفة.