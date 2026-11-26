في خطوة تجمع بين التكنولوجيا وعلوم الفضاء، أطلق طالب متخصص في علوم الحاسوب بجامعة واترلو الكندية موقعا إلكترونيا جديدا يتيح للمستخدمين معرفة الأقمار الصناعية التي مرت فوق أي موقع جغرافي خلال الأيام السبعة الماضية، واستعراض الصور المتاحة للعامة التي التقطتها تلك الأقمار أثناء مرورها.

ويعتمد الموقع على إدخال عنوان جغرافي، ليعرض قائمة بالأقمار الصناعية التي حلّقت فوق المنطقة المحددة، إلى جانب الصور التي التقطتها بعض هذه الأقمار، بالاستفادة من البيانات المفتوحة التي توفرها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ووكالات فضاء أخرى، ويحمل الموقع اسم Watched.Earth.

ولا تقتصر خدمات المنصة على رصد الصور الحديثة، إذ تتيح للمستخدمين استعراض التغيرات التي شهدتها المناطق الجغرافية على مدار السنوات العشر الماضية، فضلا عن إمكانية إعادة تشغيل مسارات مرور الأقمار الصناعية، بما يساعد على تتبع التحولات التي طرأت على المدن والمناطق المختلفة بمرور الوقت.

وقال مطور الموقع، أرمان جوبتا، طالب علوم الحاسوب بجامعة واترلو، إن الفكرة جاءت بعدما أدرك أن كثيرا من الناس لا يعلمون بوجود آلاف الأقمار الصناعية التي قد تلتقط صورا لمناطقهم بصورة يومية، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من هذه الصور متاح بالفعل للجمهور، لكن الوصول إليها يتطلب التعامل مع أدوات ومنصات معقدة.

وأضاف أن هدفه كان تبسيط عملية الوصول إلى هذه البيانات، وإتاحة الفرصة أمام أي شخص لاستكشاف ما تلتقطه الأقمار الصناعية بنفسه، دون الحاجة إلى خبرة تقنية متخصصة.

استخدامات تتجاوز الفضول الشخصي

وتكتسب المنصة أهمية تتجاوز مجرد مشاهدة صور المنازل والمواقع الجغرافية، إذ يمكن الاستفادة منها في متابعة التغيرات التي تشهدها مناطق النزاعات المسلحة، ورصد آثار الدمار والتحولات العمرانية والبيئية على مدار فترات زمنية طويلة.

وأشار جوبتا، في تصريحات لهيئة الإذاعة الكندية "CBC"، إلى أن إتاحة الصور بهذه السهولة تساعد على إدراك حجم الدمار الذي قد تشهده بعض المناطق، من خلال مقارنة صورها عبر سنوات مختلفة، وملاحظة التغيرات التي طرأت عليها بصورة مباشرة.

معالجة البيانات داخل متصفح المستخدم

ومن الناحية التقنية، يعتمد الموقع على إجراء الحسابات المتعلقة بمدارات الأقمار الصناعية مباشرة داخل متصفح المستخدم، دون تخزين بيانات موقعه الجغرافي، وفقا لما أوضحه مطور المشروع.

ويستخدم الموقع نظام SGP4 لتحديد مسارات الأقمار الصناعية والأجسام الموجودة في المدار، بالاعتماد على بيانات فهرس CelesTrak، الذي يتتبع أكثر من 17 ألف جسم فضائي، حيث تتم معالجة هذه البيانات خلال نحو نصف ثانية داخل المتصفح.

كما يستخرج الموقع الصور الفعلية التي توفرها أقمار Sentinel-2 وLandsat ووكالة ناسا، ويستخدم معالج الرسوميات (GPU) لعرض الأجسام الفضائية ومحاكاة حركتها، مع إجراء الحسابات المدارية بصورة مستمرة.

تحسين دقة الصور أولوية المرحلة المقبلة

ورغم الإمكانات التي يوفرها الموقع، فإن الصور المعروضة حاليا لا تزال محدودة الدقة نسبيا، مقارنة بما يمكن أن توفره بعض أقمار مراقبة الأرض المتخصصة.

وأكد جوبتا أنه تلقى عروضا لشراء الموقع، لكنه لا يضع تحقيق الأرباح ضمن أولوياته في الوقت الحالي، موضحا أن هدفه الأساسي يتمثل في تحسين جودة الصور ورفع مستوى دقتها.

ويُذكر أن المشروع بدأ كمبادرة شخصية أنجزها جوبتا خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة، قبل أن يحظى باهتمام واسع، في ظل ما يقدمه من وسيلة مبسطة لاستكشاف البيانات الفضائية المفتوحة ومتابعة ما ترصده الأقمار الصناعية عن كوكب الأرض.