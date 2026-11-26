في قصة تجمع بين المغامرة والابتكار والإصرار، نجح الأمريكي صامويل فرانكلين كودي في تسجيل اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الطيران البريطاني، بعدما نفذ في 16 أكتوبر 1908 أول رحلة طيران رسمية مستمرة بمحرك لطائرة مأهولة أثقل من الهواء في بريطانيا، رغم أن مسيرته بدأت بعيداً تماماً عن عالم الطيران، وتحديداً في عروض الغرب الأمريكي المتوحش.

وانطلقت رحلة كودي التاريخية من منطقة فارنبورو، عندما صعد إلى طائرته المصنوعة من الخشب والخيزران والأسلاك والقماش، وبدأ التحرك فوق الأرض وسط رياح بلغت سرعتها نحو 10 أميال في الساعة، ومع وصول سرعة الطائرة إلى نحو 30 ميلاً في الساعة، تمكن من رفعها عن الأرض والتحليق بها لمدة 27 ثانية، قاطعاً مسافة بلغت 1390 قدماً، ووصل إلى ارتفاع يقارب 40 قدماً.

لكن الرحلة انتهت بتحطم الطائرة بعدما حاول كودي تغيير اتجاهه لتجنب مجموعة من الأشجار، ما أدى إلى اصطدام طرف أحد الجناحين بالأرض وسقوط الطائرة على جناحها الأيسر، ورغم الحادث، خرج الطيار دون إصابات، ووصفت التجربة بأنها نجاح مذهل.

من السيرك إلى عالم الطيران

وُلد صامويل كودي باسم صامويل فرانكلين كودري في ولاية أيوا الأمريكية عام 1867، وبدأ حياته المهنية ضمن عروض السيرك والغرب الأمريكي المتوحش، وعروض "رعاة البقر" حيث اشتهر بمهارات ركوب الخيل والرماية واستخدام الحبال.

وعندما وصل إلى أوروبا عام 1890، اتخذ اسم كودي، وسمح للجمهور بالاعتقاد بأنه ابن رجل الاستعراض الأمريكي الشهير بافالو بيل كودي، رغم عدم وجود صلة قرابة بينهما.

لكن اهتمامه بالطيران بدأ يتشكل تدريجياً من خلال تجاربه في تصميم الطائرات الورقية، حيث طور نماذج قادرة على حمل الأشخاص، مستفيداً من تصميم الطائرة الورقية الصندوقية، وأضاف إليها أجنحة وابتكر نظاماً لربط عدة طائرات ورقية بخيط واحد لتوليد قوة رفع كبيرة.

وحصل على براءة اختراع لتصميمه عام 1901، ثم عرض ابتكاره على وزارة الحرب البريطانية باعتباره وسيلة عسكرية يمكن استخدامها في مراقبة مواقع المدفعية من الجو.

ونجحت تجاربه في جذب اهتمام الجيش والبحرية البريطانية، إذ اشترت البحرية أربعاً من طائراته الورقية، بينما عينه الجيش عام 1906 كبيراً لمدربي الطائرات الورقية في مدرسة المناطيد بمدينة ألدرشوت.

طائرة عسكرية بريطانية بمحرك 50 حصاناً

انتقل كودي لاحقاً إلى مصنع المناطيد العسكري في فارنبورو، حيث حصل في أواخر عام 1907 على موافقة الجيش لاستخدام إمكانات المصنع في بناء طائرة تعمل بمحرك.

وجاءت الطائرة بتصميم ثنائي الأجنحة، مع امتداد للجناحين بلغ 52 قدماً، وزُودت بمحرك "أنتوانيت" بقوة 50 حصاناً، كان قد استُخدم سابقاً في المنطاد العسكري "Nulli Secundus"، وتولى تشغيل مروحتي دفع أماميتين عبر نظام من الأحزمة.

وأُطلق على الطائرة اسم "طائرة الجيش البريطاني رقم 1"، وبدأت اختبارات التحرك على الأرض في سبتمبر 1908، قبل أن تنجح في مغادرة الأرض لفترة وجيزة خلال أحد الاختبارات.

وبعد إدخال تعديلات عليها، عُرضت أمام الصحفيين في 13 أكتوبر 1908، قبل أن يقرر كودي تنفيذ رحلته التاريخية بعد ثلاثة أيام، ليصبح اسمه مرتبطاً بأول رحلة طيران رسمية مستمرة بمحرك في بريطانيا.

إنجازات متتالية ونهاية مأساوية

لم يتوقف طموح كودي عند رحلته الأولى، فبعد تخلي الجيش البريطاني عن تطوير الطائرات الأثقل من الهواء مطلع عام 1909، انتهى عقده مع الجيش في أبريل، لكنه حصل على الطائرة وواصل تطويرها بتمويل شخصي.

وفي 14 مايو 1909، نجح في الطيران لمسافة تجاوزت ميلاً واحداً، مسجلاً أول أرقام قياسية بريطانية رسمية في المسافة والتحمل الجوي، كما اصطحب أول ركاب معه في أغسطس من العام نفسه.

وفي يونيو 1910، حصل على شهادة الطيران رقم 9 من نادي الطيران الملكي، قبل أن يفوز بكأس ميشلان في نهاية العام ذاته، بعدما نفذ رحلة استمرت 4 ساعات و47 دقيقة.

وواصل كودي تطوير طائراته، حيث شاركت إحدى طائراته في سباق "ديلي ميل" حول بريطانيا عام 1911 واحتلت المركز الرابع، بينما فازت طائرته "كودي 5"، المزودة بمحرك بقوة 120 حصاناً، بمسابقة الطائرات العسكرية البريطانية عام 1912.

لكن مسيرته انتهت بشكل مأساوي في 7 أغسطس 1913، عندما تحطمت طائرته المائية الجديدة بالقرب من فارنبورو، ما أسفر عن مقتله ومقتل الراكب الذي كان برفقته، لاعب الكريكيت ويليام إيفانز.

وشارك نحو 100 ألف شخص في جنازته بمدينة ألدرشوت، تقديراً لإسهاماته في تطوير الطيران.

ولا يزال إرث كودي حاضراً حتى اليوم، إذ يحتفظ متحف فارنبورو لعلوم الطيران بنسخة طبق الأصل بالحجم الكامل من طائرته التاريخية، على مقربة من الموقع الذي شهد أول تحليق لها عام 1908، كما أُزيح الستار عن تمثال له عام 2013، تخليداً لذكرى الرجل الذي انتقل من عروض رعاة البقر إلى صناعة أحد أهم فصول تاريخ الطيران البريطاني.