تواجه دولة توفالو، الواقعة في قلب المحيط الهادئ، تحديا وجوديا متصاعدا مع استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر، في ظل تحذيرات من تعرض أجزاء واسعة من أراضيها للفيضانات المتكررة خلال العقود المقبلة، ما دفع آلاف السكان إلى البحث عن فرص للهجرة إلى أستراليا، بالتزامن مع تحركات حكومية لإنشاء أراضٍ مرتفعة تحمي ما تبقى من المناطق المأهولة.

وكشفت بيانات وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية أن الجولة الثانية من برنامج الهجرة المخصص لمواطني توفالو استقبلت 3075 طلب تسجيل أساسيا خلال عام 2026، بما يعادل 11 ألفا و225 شخصا عند احتساب أفراد الأسر، في حين لا تتجاوز الحصة السنوية المتاحة 280 تأشيرة فقط، وفقا لما نشره موقع dailygalaxy.

ولا تقتصر تحركات توفالو على تسهيل انتقال مواطنيها إلى الخارج، إذ تعمل الحكومة بالتعاون مع شركاء دوليين على تنفيذ مشروعات هندسية تهدف إلى مواجهة تداعيات التغير المناخي، والحفاظ على إمكانية استمرار الحياة داخل الدولة.

ارتفاع منسوب البحار يهدد مستقبل توفالو

تتكون توفالو من تسع مجموعات من الجزر المرجانية، وتقع بين أستراليا وهاواي، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 26 كيلومترا مربعا، فيما يقل متوسط ارتفاع أراضيها عن مترين فوق مستوى سطح البحر، وهو ما يجعلها من أكثر الدول عرضة لتداعيات ارتفاع منسوب المحيطات.

وأظهر تقييم أجرته وكالة ناسا عام 2023 ارتفاع مستوى سطح البحر المحيط بتوفالو بنحو 15 سنتيمترا خلال ثلاثة عقود، بمعدل يفوق المتوسط العالمي بنحو مرة ونصف المرة.

كما توقعت تحليلات نشرتها الوكالة في سبتمبر 2024 ارتفاعا إضافيا لا يقل عن 15 سنتيمترا خلال العقود الثلاثة التالية في عدد من دول جزر المحيط الهادئ، حتى في ظل اختلاف مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة على المدى القريب.

وحذرت ناديا فينوغرادوفا شيفر، مديرة برامج فيزياء المحيطات بقسم علوم الأرض في ناسا، من أن مستوى سطح البحر سيواصل الارتفاع لقرون، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة وتيرة الفيضانات.

وأوضحت أن المناطق التي كانت تشهد أقل من خمسة أيام سنويا من الفيضانات المرتبطة بالمد العالي في توفالو قد تواجه نحو 25 يوما من الفيضانات سنويا بحلول خمسينات القرن الحالي.

وتزداد المخاطر خلال ظاهرة المد الملكي، التي تسمح خلالها مياه البحر بالتسرب عبر التربة المسامية والوصول إلى المناطق الداخلية من الجزر، ما يؤدي إلى تملح الأراضي الزراعية وتلوث مصادر المياه العذبة، ويهدد مقومات الحياة اليومية للسكان.

مفارقة علمية.. مساحة بعض الجزر تزداد رغم ارتفاع البحار

ورغم المخاطر المتزايدة، فإن مستقبل الجزر المرجانية لا يرتبط بالضرورة بانحسار مساحتها بصورة مستمرة، إذ كشفت دراسة منشورة في مجلة "Nature Communications" أن المساحة الإجمالية لأراضي توفالو شهدت زيادة خلال العقود الماضية.

واعتمدت الدراسة على تحليل صور الأقمار الصناعية لـ101 جزيرة، جُمعت بين عامي 1971 و2014، وأظهرت زيادة إجمالي مساحة اليابسة بنحو 73.5 هكتارا، أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 2.9%.

كما سجلت ثماني مجموعات جزرية من أصل تسع زيادة في مساحتها، وهو ما يشير إلى الطبيعة الديناميكية للجزر المرجانية وقدرتها على إعادة تشكيل سواحلها بفعل حركة الأمواج والتيارات البحرية والرواسب.

لكن هذه الزيادة لا تعني بالضرورة تراجع المخاطر المناخية، فامتداد الأراضي أفقيا لا يضمن ارتفاعها بما يكفي لمواجهة الفيضانات، أو حماية المباني والطرق ومصادر المياه من تسرب مياه البحر.

توفالو تلجأ إلى استصلاح الأراضي لمواجهة الغرق

في العاصمة فونافوتي، بدأت الحكومة تنفيذ مشروعات هندسية لإنشاء مساحات مرتفعة من الأراضي المستصلحة، بهدف توفير مناطق آمنة للسكن وإقامة البنية التحتية، بدلا من الاعتماد على الانتقال إلى المناطق الداخلية المحدودة.

وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أطلقت توفالو مشروع التكيف الساحلي، الذي يستهدف تعزيز حماية السواحل وتقليل تعرض المناطق المأهولة للفيضانات.

ووفق تحديث نشره البرنامج في أغسطس 2026، نجحت المرحلة الأولى في تدعيم نحو 2.9 كيلومتر من السواحل المعرضة للخطر، وإنشاء أكثر من 7.3 هكتارات من الأراضي المرتفعة في العاصمة.

وتستهدف المراحل التالية إضافة نحو 13.6 هكتارا أخرى من الأراضي المرتفعة، بما يوفر مساحات جديدة يمكن استخدامها في إقامة المساكن والمنشآت الأساسية.

وتشمل الأعمال إنشاء حواجز ساحلية باستخدام حاويات جيوتكستيلية مملوءة بالرمال، إلى جانب تغطيتها بالتربة والنباتات، فضلا عن إنشاء مشاتل للشعاب المرجانية بهدف استعادة النظم البيئية التي تؤدي دورا طبيعيا في حماية السواحل من الأمواج.

وتأمل السلطات أن تتيح هذه المشروعات للسكان البقاء بالقرب من أراضي أجدادهم، مع توفير مساحات أكثر أمانا للأجيال المقبلة.

اتفاقية تاريخية تفتح أبواب الهجرة إلى أستراليا وتحمي سيادة توفالو

في موازاة جهود التكيف المناخي، توفر اتفاقية "اتحاد فالبيلي" الموقعة بين توفالو وأستراليا في نوفمبر 2023، ودخلت حيز التنفيذ في 28 أغسطس 2024، مسارا جديدا أمام المواطنين الراغبين في الانتقال إلى الخارج.

وتتيح الاتفاقية للمقبولين ضمن برنامج التنقل الحصول على الإقامة الدائمة في أستراليا، بما يمنحهم حق العيش والعمل والدراسة، والاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والتعليم وبعض المزايا الاجتماعية.

وبحسب السجلات الحكومية الأسترالية، جرى منح جميع التأشيرات الـ280 المتاحة خلال السنة البرامجية 2025-2026، بواقع 89 متقدما أساسيا و191 من أفراد أسرهم.

وتسمح الاتفاقية للمستفيدين بالتنقل بين أستراليا وتوفالو، بما يمنحهم فرصة بناء حياة جديدة دون الاضطرار إلى قطع صلاتهم بوطنهم بصورة نهائية.

ومن أبرز بنود الاتفاقية اعتراف أستراليا الصريح باستمرار دولة توفالو وسيادتها، حتى في ظل التهديدات المادية التي قد يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة التغير المناخي.

وتنص المادة الثانية من الاتفاقية الملزمة قانونيا على أن "دولة توفالو وسيادتها ستستمران"، في خطوة تستهدف ضمان الاعتراف باستمرارية الدولة واستقلالها رغم التحديات التي قد تواجه أراضيها.

وتسعى توفالو إلى السير في مسارين متوازيين لمواجهة تهديد وجودي غير مسبوق، الأول يتمثل في تهيئة أراضٍ مرتفعة وبناء بنية تحتية قادرة على التكيف مع ارتفاع البحار، والثاني توفير فرص انتقال آمن لمواطنيها إلى أستراليا، مع الحفاظ على روابطهم بوطنهم وهويتهم الوطنية.

وبينما يبحث الآلاف عن مستقبل خارج حدود البلاد، تراهن الحكومة على أن اختفاء أجزاء من أراضيها لا يعني بالضرورة نهاية الدولة، وأن الحفاظ على السيادة والهوية الوطنية قد يصبح ممكنا حتى في مواجهة التغيرات الجغرافية التي يفرضها المناخ.