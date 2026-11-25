يثير استخدام وقود الطائرات في السيارات تساؤلات بشأن مدى قدرته على تحسين أداء المحركات، خصوصاً أن رقم الأوكتان فيه يصل إلى 100، وهو أعلى من معظم أنواع البنزين التجاري المتاحة في محطات الوقود، لكن هذه الميزة لا تعني بالضرورة أنه خيار أفضل للسيارات، إذ قد يتسبب استخدامه في أضرار ميكانيكية وبيئية كبيرة.

ووفقاً لتقرير نشره موقع "SlashGear"، فإن وقود الطائرات المعروف باسم "أفغاس" (Avgas) يختلف في تركيبته الكيميائية عن البنزين المستخدم في السيارات، نظراً لتصميمه خصيصاً ليتناسب مع طبيعة عمل محركات الطائرات، وليس محركات المركبات التقليدية.

وأوضح التقرير أن أبرز الاختلافات تكمن في الإضافات الكيميائية، إذ لا يحتوي وقود الطائرات على الإيثانول، لكنه يحتوي على الرصاص، الذي يساعد على رفع مقاومة الوقود لظاهرة الطرق أو الصفع داخل المحرك، وهي ظاهرة تنتج عن الاحتراق غير الطبيعي للوقود داخل الأسطوانات.

ورغم أهمية هذه الخاصية في محركات الطائرات، فإن وجود الرصاص يمثل خطراً على السيارات، إذ يمكن أن يؤدي إلى تلف حساسات الأكسجين والمحولات الحفازة المسؤولة عن الحد من الانبعاثات الضارة، فضلاً عن تكوين ترسبات قد تؤثر في شمعات الإشعال وتتسبب في تعطلها.

وأشار التقرير إلى أن وقود الطائرات يحتوي أيضاً على مركبات وإضافات كيميائية صُممت لتناسب التشغيل لفترات طويلة تحت أحمال ثابتة، وهي ظروف تختلف تماماً عن طبيعة عمل محركات السيارات، التي تتعرض لتغيرات مستمرة في السرعة والحمل وضغط دواسة الوقود.

لماذا يستخدمه بعض متسابقي السيارات؟

ويرجع اهتمام بعض عشاق السيارات وسباقات المحركات بوقود الطائرات إلى ارتفاع رقم الأوكتان فيه، الذي يصل إلى 100، مقارنة بمعظم أنواع البنزين التجاري التي لا تتجاوز عادةً 94 أوكتان، ما يجعله محط اهتمام الباحثين عن وقود يتمتع بمقاومة مرتفعة للاحتراق المبكر.

كما ساهم توافره في المطارات وانتشار استخدامه بين بعض متسابقي السيارات في الماضي في تعزيز سمعته باعتباره وقوداً مناسباً للمحركات عالية الأداء.

لكن التقرير يؤكد أن هذه السمعة لا تعكس بالضرورة مدى ملاءمته للسيارات، إذ صُمم وقود الطائرات للعمل في ظروف تشغيل مستقرة نسبياً ولفترات طويلة، بينما تتطلب محركات السباقات استجابة سريعة للتغيرات المتكررة في السرعة والحمل.

وبالتالي، فإن استخدامه قد يؤثر سلباً في أداء المحرك وعمليات ضبطه، دون تحقيق مكاسب ملموسة تتناسب مع التوقعات المرتبطة بارتفاع رقم الأوكتان.

وقود السباقات.. البديل الأكثر ملاءمة

وفي المقابل، تتوافر أنواع متخصصة من وقود السباقات تنتجها شركات مثل "Sunoco"، وتُصمم خصيصاً لتلبية احتياجات محركات السيارات وظروف التشغيل القاسية على حلبات السباق، مع توفير درجات أوكتان قد تتجاوز تلك الموجودة في وقود الطائرات.

ورغم أن بعض أنواع وقود السباقات تحتوي أيضاً على الرصاص، فإنها تختلف في تركيبتها عن وقود الطائرات، إذ جرى تطويرها لتناسب طبيعة عمل محركات السباقات.

ويخلص التقرير إلى أن ارتفاع رقم الأوكتان وحده لا يجعل وقود الطائرات مناسباً للسيارات، وأن اختيار الوقود يجب أن يعتمد على مواصفات المحرك وتوصيات الشركة المصنعة، وليس على رقم الأوكتان فقط، لتجنب الأضرار المحتملة والحفاظ على كفاءة المحرك ومكوناته.