في واحدة من أكثر الظواهر إثارة في عالم الأحياء، يكشف المحار المروحي عن نظام بصري استثنائي يعتمد على ملايين البلورات الدقيقة ومرايا طبيعية تساعده على رصد المفترسات والتكيف مع بيئته البحرية.

في أعماق البحار، حيث تبدو الحياة للكثير من الكائنات قائمة على وسائل تقليدية للرؤية، يعيش كائن بحري يمتلك نظاما بصريا أقرب إلى التكنولوجيا المتطورة منه إلى التكوينات الطبيعية المعتادة، إنه المحار المروحي (Scallop)، الذي قد يصل عدد عيونه إلى نحو 200 عين صغيرة، موزعة على طول حواف صدفته، ويستخدم داخلها مرايا دقيقة بدلا من الاعتماد على العدسات وحدها لتكوين الصور.

وعلى الرغم من مظهره البسيط الذي يشبه صدفتين تستقران في قاع البحر، فإن هذا الكائن يخفي وراء بنيته نظاما بصريا بالغ التعقيد، أثار اهتمام العلماء والباحثين، خاصة بعد دراسة علمية نُشرت عام 2017، كشفت تفاصيل مذهلة عن الطريقة التي تعمل بها عيونه.

مرايا طبيعية تعمل مثل التلسكوبات

على عكس معظم الحيوانات التي تعتمد على العدسات لتركيز الضوء على شبكية العين، يمتلك المحار المروحي مرايا مقعرة في الجزء الخلفي من كل عين، تعمل على عكس الضوء وتوجيهه نحو طبقتين منفصلتين من الخلايا الحساسة للضوء.

وتشبه هذه الآلية إلى حد كبير طريقة عمل التلسكوبات العاكسة المستخدمة في رصد الأجرام السماوية، وهو ما يجعل عيون هذا الكائن نموذجا فريدا للحلول البصرية التي طورتها الطبيعة عبر ملايين السنين.

وكشفت الدراسة أن هذه المرايا تتكون من ملايين البلورات الدقيقة المصنوعة من مادة "الغوانين"، وهي مادة تدخل أيضا ضمن القواعد الكيميائية المكونة للحمض النووي DNA.

ويبلغ عرض البلورة الواحدة نحو ميكرومتر واحد، وتتراص هذه البلورات في صورة طبقات متتابعة، يصل عددها إلى ما بين 20 و30 طبقة، تفصل بينها طبقات رقيقة من السائل الخلوي، لتشكل في النهاية مرآة بيولوجية فائقة الدقة والكفاءة.

لماذا تستخدم عيونه الضوء الأزرق والأخضر؟

لم يأتِ تصميم هذه المرايا بصورة عشوائية، إذ تتمتع بقدرة خاصة على عكس الضوء الأزرق والأخضر، وهما اللونان اللذان ينتقلان لمسافات أبعد نسبيا داخل مياه البحار، مقارنة بالضوء الأحمر الذي تمتصه المياه بسرعة أكبر.

وهذا التكيف يمنح المحار المروحي ميزة بصرية تتناسب مع طبيعة البيئة التي يعيش فيها، ويساعده على الاستفادة من الضوء المتاح تحت الماء.

والأكثر إثارة أن عيونه لا تعتمد على شبكية واحدة فقط، بل تحتوي على طبقتين حسّاستين للضوء، تستقبل كل منهما الضوء القادم من اتجاهات مختلفة، فالضوء القادم مباشرة من الأمام يتركز بصورة أساسية على الشبكية العلوية، بينما يصل الضوء القادم من الجوانب إلى الشبكية السفلية.

نظام إنذار مبكر لرصد المفترسات

لا تقتصر أهمية هذا النظام البصري على الرؤية فحسب، بل يمثل وسيلة دفاع حيوية تساعد المحار المروحي على اكتشاف الأخطار المحيطة به.

وأظهرت تجارب سابقة أن الشبكية العلوية تستجيب للأجسام الداكنة المتحركة، ما يساعد الكائن على رصد المفترسات التي تقترب منه، مثل نجوم البحر وسرطانات البحر.

وعندما يشعر بالخطر، تستطيع بعض أنواع المحار المروحي تحريك صدفتيها بسرعة، ودفع المياه إلى الخارج في صورة نفاثات قوية، ما يساعدها على الاندفاع والابتعاد عن مصدر التهديد.

عيون تتكيف مع شدة الإضاءة

وفي اكتشاف إضافي، كشفت دراسة نُشرت عام 2019 في دورية "Current Biology" أن المحار المروحي يستطيع التحكم في كمية الضوء التي تدخل إلى عيونه من خلال تغيير حجم حدقاتها.

فعند التعرض للضوء الساطع، تنقبض الحدقات لتصل مساحتها إلى نحو 60% من مساحتها عند أقصى اتساع، إلا أن عملية التكيف تستغرق عدة دقائق، بخلاف حدقات الإنسان التي تستجيب خلال ثوانٍ.

وتشير النماذج البصرية التي استخدمها الباحثون إلى أن الحدقات المتسعة بالكامل قد تجعل العيون أكثر حساسية للضوء بنحو ثلاثة إلى خمسة أضعاف مقارنة بحالة انقباضها الكامل، وإن كان ذلك يأتي على حساب القدرة على تمييز التفاصيل الدقيقة.

هل تلهم عيون المحار تقنيات بصرية جديدة؟

لم يتوقف اهتمام العلماء عند فهم كيفية رؤية هذا الكائن، بل امتد إلى دراسة إمكانية الاستفادة من تصميم عيونه في تطوير تقنيات بصرية مستقبلية.

فقد تفتح آلية ترتيب ملايين البلورات الدقيقة والتحكم في خصائصها العاكسة آفاقا جديدة أمام تصنيع مواد عاكسة متطورة وأنظمة بصرية متناهية الصغر، خاصة أن الطبيعة نجحت في بناء نظام شديد التعقيد باستخدام مكونات بيولوجية دقيقة.

ولا تزال هذه التطبيقات في مراحل البحث والاستكشاف، بينما يواصل العلماء دراسة الكيفية التي يعالج بها المحار المروحي المعلومات البصرية القادمة من مئات العيون، وكيف تتكامل الصورتان الناتجتان عن طبقتي الشبكية لتكوين إدراكه للعالم المحيط به.

يثبت المحار المروحي أن عالم الكائنات البحرية لا يزال يخفي أسرارا مدهشة، فخلف صدفة صغيرة تستقر في قاع البحر، يوجد نظام بصري فريد يجمع بين ملايين البلورات والمرايا الطبيعية، في واحدة من أكثر ابتكارات الطبيعة إثارة للدهشة.