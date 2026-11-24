يُعد ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة من المشكلات التي تستدعي التعامل معها بحذر وسرعة، إذ قد تتسبب مواصلة القيادة في ظل ارتفاع الحرارة في أضرار جسيمة للأجزاء الداخلية للمحرك، تصل في بعض الحالات إلى تشققه أو الحاجة إلى استبداله بالكامل، ولا يعني ارتفاع الحرارة بالضرورة تلف المحرك نهائيا، خاصة إذا جرى إيقافه فور ظهور العلامات الأولى للمشكلة.

وبحسب تقرير نشره موقع "SlashGear" المتخصص في أخبار السيارات، فإن معظم محركات البنزين تعمل بكفاءة في نطاق حراري يتراوح بين 195 و220 درجة فهرنهايت، أي ما يعادل نحو 90 و104 درجات مئوية، وفي هذا النطاق، يعمل زيت المحرك بصورة طبيعية، وتصل المكونات الداخلية إلى معدلات التمدد المناسبة لضمان كفاءة التشغيل.

وأوضح التقرير أن استمرار المحرك في العمل عند درجات حرارة تتجاوز المعدلات الطبيعية قد يؤدي إلى تمدد رؤوس الأسطوانات وتشوهها أو تشققها، فضلا عن احتمالات تلف حشية رأس المحرك (جوان وش السلندر)، أو تشقق المكابس وكتلة المحرك، وهي أضرار قد تستلزم إجراء إصلاحات كبيرة أو استبدال المحرك بالكامل.

هل يمكن إنقاذ المحرك بعد ارتفاع حرارته؟

لا يعني ارتفاع حرارة المحرك بالضرورة تعرضه للتلف الكامل، إذ تعتمد شدة الأضرار على مستوى الحرارة التي وصل إليها المحرك والمدة التي استمر خلالها في العمل بهذه الحالة.

وأشار التقرير إلى أن إيقاف المحرك فور ظهور مؤشرات ارتفاع الحرارة قد يساعد على تجنب الأضرار الكبيرة، خاصة أن بعض أسباب المشكلة تكون بسيطة نسبيا، مثل تسرب أحد خراطيم سائل التبريد أو تعطل منظم الحرارة (الثرموستات)، ويمكن معالجتها باستبدال الجزء التالف.

إجراءات يجب اتباعها عند ارتفاع حرارة المحرك

وشدد التقرير على أهمية التصرف السريع عند ملاحظة وصول مؤشر حرارة المحرك إلى المنطقة الحمراء، موضحا أن هناك مجموعة من الإجراءات التي تساعد على تقليل مخاطر تفاقم المشكلة.

وتشمل هذه الإجراءات إيقاف مكيف الهواء، وتشغيل نظام التدفئة داخل السيارة إلى أقصى درجة، إذ يساعد ذلك على سحب جزء من الحرارة بعيدا عن المحرك ونقلها إلى المقصورة الداخلية.

وفي حالة التواجد داخل ازدحام مروري، يُفضل التحرك ببطء بدلا من التوقف التام، إذا سمحت ظروف المرور والسلامة بذلك، قبل التوجه إلى مكان آمن بعيدا عن حركة السيارات، وتشغيل أضواء التحذير وإطفاء المحرك وطلب خدمة سحب السيارة إلى مركز صيانة متخصص.

وحذر التقرير من محاولة فتح غطاء خزان سائل التبريد أو إضافة السائل أثناء سخونة المحرك، نظرا إلى احتمالات اندفاع السائل الساخن تحت ضغط والتسبب في حروق خطيرة.

وفي حال الحاجة إلى فحص المحرك أو استكمال سائل التبريد، يجب الانتظار حتى يبرد تماما، مع الالتزام بنوع سائل التبريد الموصى به في دليل السيارة، والاستعانة بفني متخصص لتحديد سبب ارتفاع الحرارة ومعالجة المشكلة.

علامات تشير إلى تعرض المحرك لأضرار جسيمة

وأوضح التقرير أن هناك بعض المؤشرات التي قد تكشف عن تعرض المحرك لأضرار تتجاوز مجرد ارتفاع درجة الحرارة، ومن أبرزها:

تحول زيت المحرك إلى لون حليبي، بما قد يشير إلى اختلاطه بسائل التبريد.

وجود تسريبات في دورة التبريد.

خروج دخان أبيض من ماسورة العادم.

وتستدعي هذه العلامات فحص السيارة في مركز صيانة متخصص لتحديد مدى الضرر الذي لحق بالمحرك.

أخطاء يجب تجنبها عند ارتفاع حرارة السيارة

وحذر التقرير من مواصلة القيادة مع ارتفاع حرارة المحرك، مؤكدا أن استمرار عملية الاحتراق يؤدي إلى إنتاج مزيد من الحرارة، ما يزيد احتمالات تلف المكونات الداخلية، كما أشار إلى أن بعض الأضرار قد تبدأ خلال دقيقة أو دقيقتين فقط من التعرض لارتفاع مفرط في الحرارة.

ومن بين الأخطاء الخطيرة أيضا فتح غطاء الرادياتير أو خزان سائل التبريد والمحرك ساخن، إذ قد يؤدي الضغط الداخلي إلى اندفاع السائل المغلي بصورة مفاجئة، بما يشكل خطرا مباشرا على السائق.

كما لا يُنصح بسكب الماء البارد على المحرك الساخن، لأن التغير المفاجئ في درجة الحرارة قد يتسبب في تشقق الأجزاء المعدنية.

وفي حالة ظهور ألسنة لهب أو شرارات أو دخان داكن من أسفل غطاء المحرك، يجب التعامل مع الموقف باعتباره حريقا، والابتعاد عن السيارة لمسافة لا تقل عن 30 مترا، والاتصال بخدمات الطوارئ، مع تجنب فتح غطاء المحرك أو محاولة مكافحة الحريق بشكل شخصي.

سرعة التصرف تحدد حجم الخسائر

وخلص التقرير إلى أن ارتفاع حرارة المحرك ليس حكما نهائيا بتلفه، لكنه مؤشر خطير لا ينبغي تجاهله، إذ تتوقف فرص الحفاظ على المحرك على سرعة اكتشاف المشكلة وإيقاف السيارة والتعامل معها بطريقة صحيحة.

وأكد أن الالتزام بإجراءات السلامة وعدم مواصلة القيادة عند ارتفاع الحرارة، إلى جانب إجراء الفحص الفني اللازم، يمكن أن يحد من الأضرار ويجنب أصحاب السيارات تكاليف إصلاح مرتفعة أو الاضطرار إلى استبدال المحرك بالكامل.