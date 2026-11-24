كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة واشنطن الأمريكية عن قدرة لافتة لدى الغربان على تذكر الوجوه البشرية المرتبطة بالتجارب الخطرة، إذ ظلت هذه الطيور تتفاعل مع شخص يرتدي قناعا معينا لمدة قاربت 17 عاما، في تجربة علمية سلطت الضوء على قوة ذاكرتها ودور التعلم الاجتماعي في نقل المعلومات بين أفرادها.

وبحسب الدراسة، التي بدأت عام 2006 في حرم جامعة واشنطن بمدينة سياتل، أجرى الباحث جون مارزلوف، المتخصص في علوم الحياة البرية، تجربة ارتدى خلالها قناعا مخيفا أثناء الإمساك مؤقتا بسبعة غربان، وضع الباحثون حلقات تعريفية في أرجلها قبل إطلاق سراحها.

وعاد مارزلوف ومساعدوه في فترات متباعدة إلى الحرم الجامعي، مرتدين القناع نفسه، لمراقبة ردود أفعال الغربان الموجودة في المنطقة، ومع مرور الوقت، لاحظ الباحثون أن عدد الطيور التي تتعرف على القناع وتصدر أصواتا تحذيرية تجاه مرتديه ارتفع بصورة ملحوظة.

وفي إحدى المرات، أطلق 47 غرابا من أصل 53 رصدها الباحث أصواتا عدائية تجاه الشخص الذي كان يرتدي القناع، وهو ما يشير إلى أن معرفة مصدر الخطر لم تقتصر على الطيور التي تعرضت للتجربة الأصلية، بل انتقلت إلى غربان أخرى من خلال المراقبة والتفاعل الاجتماعي.

وتُعرف هذه الظاهرة باسم "التعلم الاجتماعي"، وهي قدرة الحيوانات على اكتساب معلومات وسلوكيات جديدة من خلال مراقبة أفراد مجموعاتها، بما يساعدها على التعرف على مصادر الخطر وتجنبها دون الحاجة إلى خوض التجربة بنفسها.

تراجع ردود الفعل بعد سنوات

وأظهرت الملاحظات أن ردود فعل الغربان بلغت ذروتها عام 2013، بعد سبع سنوات من بدء التجربة، قبل أن تبدأ الأصوات التحذيرية في التراجع تدريجيا.

وبحلول سبتمبر 2023، وبعد نحو 17 عاما من انطلاق الدراسة، لم يرصد مارزلوف أي غربان تصدر أصواتا تحذيرية خلال إحدى جولاته مرتديا القناع نفسه.

ويرى الباحثون أن تراجع هذه الاستجابة يشير إلى أن الارتباط بين المظهر البصري ومصدر الخطر قد يضعف بمرور الوقت، خصوصا عندما لا تتكرر التجربة التي عززت هذا الارتباط.

لكن الدراسة لا تعني بالضرورة أن الغربان التي شاركت في التجربة الأولى ظلت تتذكر الشخص نفسه طوال 17 عاما، إذ إن عددا كبيرا من الطيور التي شهدت عملية الإمساك الأصلية قد تكون نفقت في المراحل المتأخرة من البحث، ومن ثم، يُرجح أن استمرار رد الفعل يعود جزئيا إلى انتقال المعلومات بين أجيال الغربان المختلفة.

قناع آخر كشف دقة التمييز

وللتأكد من أن الغربان تستجيب للقناع المرتبط بالخطر وليس لمجرد وجود الباحث، استخدم الفريق قناعا آخر محايدا يحمل صورة ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، خلال فترة إجراء التجربة.

وكان الأشخاص الذين يرتدون هذا القناع يقدمون الطعام للغربان دون تعريضها لأي تجربة مزعجة، ولذلك لم تظهر الطيور تجاههم السلوك العدائي نفسه.

كما استعان الباحثون بمتطوعين ارتدوا الأقنعة المختلفة دون إخبارهم بالقناع الذي ارتبط لدى الغربان بالخطر. وفي إحدى المرات، تعرض متطوع يرتدي القناع المخيف لمحاصرة مجموعة من الغربان التي أطلقت أصواتا صاخبة وتحذيرية، ما عزز فرضية أن الطيور تتعرف على المظهر المرتبط بالتهديد، وليس على هوية الباحث وحده.

ذكاء يتجاوز التعرف على الوجوه

ولا تقتصر القدرات الذهنية للغربان على تمييز الوجوه وتذكر مصادر الخطر، إذ أظهرت دراسات سابقة قدرتها على استخدام الأدوات وصناعة بعضها، وحل المشكلات المعقدة، والتعامل مع الأرقام.

ومن السلوكيات اللافتة التي رصدها العلماء، إسقاط الغربان للمكسرات على الطرق حتى تمر السيارات فوقها وتكسر قشورها، ثم تعود لالتقاط الطعام عندما تصبح حركة المرور آمنة.

كما تستخدم بعض أنواع الغربان العصي لاستخراج الحشرات من لحاء الأشجار، وتصنع أدوات معقوفة من الأغصان للوصول إلى مصادر الغذاء التي يصعب بلوغها بوسائل أخرى.

وتؤكد تجربة جامعة واشنطن أن الغربان تمتلك قدرات إدراكية واجتماعية متقدمة، تمكنها من التعرف على الوجوه البشرية وربطها بالتجارب السابقة، فضلا عن نقل المعلومات المتعلقة بالمخاطر إلى أفراد مجموعاتها.