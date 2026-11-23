في مشهد لافت من قلب واحدة من أكثر صحاري العالم قسوة، رصدت صورة التقطها أحد أقمار وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تشكيلاً طبيعياً يشبه حرف "Y" في صحراء تاكلامكان غربي الصين، حيث يلتقي نهر خوتان بحافة جبلية صخرية، بالقرب من موقع أثري يضم أطلال قلعة تاريخية يعود عمرها إلى أكثر من ألف عام.

وتكشف الصورة عن تكوين جغرافي فريد، تتقاطع فيه المساحات الخضراء الممتدة على ضفاف النهر مع التضاريس الصخرية والكثبان الرملية، فيما تقع أطلال قلعة "مزار تاغ" عند نقطة التقاء ذراعي التشكيل، في موقع ارتبط تاريخياً بحركة التجارة والأنشطة العسكرية على طريق الحرير.

صحراء قاسية تخفي تاريخاً استثنائياً

وتقع صحراء تاكلامكان في إقليم شينجيانغ غربي الصين، وتمتد على مساحة تُقدّر بنحو 337 ألف كيلومتر مربع، وتُعد من البيئات الصحراوية شديدة القسوة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف وندرة الأمطار، حتى إن بعض العلماء وصفوا المناطق الداخلية منها بأنها "فراغ بيولوجي".

ورغم هذه الظروف المناخية الصعبة، يشق نهر خوتان طريقه عبر الصحراء لمسافة تقارب 290 كيلومتراً، حاملاً المياه القادمة من الأنهار الجليدية في جبال كونلون، ليشكّل ممراً طبيعياً تتركز على ضفافه النباتات، وتظهر امتداداته الخضراء بوضوح في صور الأقمار الصناعية.

ولا تقتصر أهمية النهر على دوره البيئي، إذ يُعد أيضاً مصدراً لأحجار اليشم، ولا سيما النوعين الأبيض والأخضر من حجر النفريت، اللذين حظيا بمكانة كبيرة في الثقافة الصينية على مدار آلاف السنين، واستخدمهما الحرفيون في صناعة المجوهرات والتحف والأدوات ذات الطابع الاحتفالي.

قلعة عسكرية على أحد طرق طريق الحرير

وعلى الجانب الآخر من التكوين الجغرافي، تمتد حافة مرزاتاغ الصخرية لمسافة تصل إلى نحو 145 كيلومتراً، وترتفع قرابة 180 متراً فوق سطح الرمال، وتتميز بتكويناتها من الحجر الرملي الفاتح والصخور الحمراء الغنية بالحديد، وهو ما أكسبها اسم "الجبل الأحمر والأبيض".

وبالقرب من نقطة التقاء هذه الحافة الصخرية بنهر خوتان، تقع أطلال قلعة "مزار تاغ"، التي شُيدت خلال فترة الإمبراطورية التبتية، الممتدة بين عامي 618 و842 ميلادية.

وكانت القلعة تمثل موقعاً عسكرياً مهماً لمراقبة وتأمين طرق القوافل التجارية العابرة لحوض تاريم، الذي شكّل أحد الممرات الرئيسية على شبكة طريق الحرير، الرابط بين الصين وآسيا الوسطى ومناطق البحر الأبيض المتوسط.

أكثر من 1500 وثيقة تكشف أسرار الموقع

وتعود معرفة الباحثين بالموقع الأثري إلى أكثر من قرن، بعدما أجرى المستكشف أوريل شتاين حفريات في قلعة مزار تاغ عام 1907، أسفرت عن اكتشاف أكثر من 1500 قطعة من الوثائق المكتوبة على الخشب والورق، وفقاً لما أورده في كتابه "خوتان القديمة".

وتضمنت الوثائق نصوصاً بلغات متعددة، من بينها الخوتانية والأويغورية والصغدية، بما يعكس التنوع الثقافي واللغوي للمجتمعات التي عاشت في المنطقة أو مرت عبرها خلال ازدهار طرق التجارة القديمة.

كما عثر الباحثون على مجموعة من المقتنيات اليومية والعسكرية، شملت رؤوس سهام وأحذية وأحجار نرد وأدوات للكتابة، إلى جانب لوحة خشبية مرسومة تصور راهباً متسولاً، يُعتقد أن أحد الجنود المتمركزين في القلعة ربما قام بصنعها.

وتوجد بعض القطع الأثرية المكتشفة في الموقع حالياً ضمن مجموعات متحفية في لندن، من بينها مقتنيات المتحف البريطاني.

تعاقب الحضارات والأديان في قلب الصحراء

ولا يقتصر البعد التاريخي للموقع على دوره العسكري والتجاري، إذ يعكس أيضاً التحولات الدينية والثقافية التي شهدتها المنطقة عبر القرون، حيث يوجد حالياً مزار إسلامي.

ورغم مرور أكثر من مئة عام على بدء أعمال التنقيب الأثري في مزار تاغ، لا يزال الموقع بحاجة إلى مزيد من الدراسات والاستكشافات الدولية، بحسب ما أوردته مجلة "Science & Vie" الفرنسية.

لا تكشف صورة ناسا عن مجرد تشكيل جغرافي لافت وسط الرمال، بل تسلط الضوء على موقع أثري يحمل شواهد مهمة على تاريخ التبادل التجاري والتواصل الثقافي والعسكري بين الحضارات التي ازدهرت على امتداد طريق الحرير قبل أكثر من ألف عام.