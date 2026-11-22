في واحدة من أغرب الحيل البحرية التي عرفها التاريخ، اعتاد البحّارة قديما سكب الزيت في مياه البحر الهائجة اعتقادا منهم أن ذلك يساعد على تهدئة الأمواج العاتية، ويفتح نافذة للنجاة وسط العواصف المدمرة.

ورغم أن الفكرة بدت لعقود طويلة أقرب إلى الأساطير البحرية، فإن التجارب العلمية الحديثة أكدت أن هذه الممارسة تستند إلى ظاهرة فيزيائية حقيقية، وأن طبقة رقيقة من الزيت يمكنها بالفعل التأثير في حركة الأمواج الناتجة عن الرياح.

وتعود إحدى أشهر الوقائع الموثقة لهذه الحيلة إلى 15 نوفمبر عام 1883، عندما تعرضت سفينة تُدعى "غريسيان" للغرق وسط عاصفة بحرية عنيفة، بعدما راحت الأمواج العملاقة تضرب هيكلها بقوة، وسط تراجع فرص نجاة طاقمها.

وفي أثناء الحادث، حاول طاقم سفينة قريبة تُدعى "مارثا كوب" التدخل لإنقاذ البحّارة، لكن شدة الأمواج جعلت إنزال قارب نجاة مهمة بالغة الخطورة، وكادت تتحول إلى مغامرة غير محسوبة العواقب.

وأمام هذا الموقف الصعب، لجأ القبطان توماس غرينبانك إلى حل غير تقليدي، إذ سكب نحو 19 لترا من زيت السمك في مياه البحر، في محاولة لتهدئة الأمواج المحيطة بالسفينتين.

وبحسب الروايات التاريخية، بدأت ملامح تغير لافت في غضون نحو 20 دقيقة، فعلى الرغم من استمرار ارتفاع الأمواج، اختفت القمم العنيفة المتكسرة حول السفينتين، وظهرت بقعة مائية أكثر هدوءا وسط البحر الهائج، بينما ظلت المياه خارجها مضطربة.

واستغل البحّارة هذا الهدوء النسبي لإنزال قارب صغير، نجح في إنقاذ الرجال العشرة الذين كانوا على متن السفينة المنكوبة.

ووصف القبطان غرينبانك ما حدث بأنه تحول "سحري"، في واقعة أصبحت واحدة من أبرز الشواهد التاريخية على استخدام الزيت لمواجهة اضطرابات البحر.

حيلة تعود إلى آلاف السنين

لم تكن واقعة عام 1883 بداية استخدام الزيت في تهدئة المياه، بل كانت امتدادا لممارسة بحرية قديمة تعود جذورها إلى قرون طويلة قبل الميلاد.

فقد أشار الفيلسوف أرسطو إلى هذه الظاهرة نحو عام 350 قبل الميلاد، كما تحدث عنها عالم الطبيعة الروماني بليني الأكبر في القرن الأول الميلادي، موضحا أن الغواصين كانوا يستخدمون الزيت لتنعيم سطح الماء، بما يسمح بمرور الضوء بصورة أفضل ورؤية الأعماق بوضوح أكبر.

ومع مرور الزمن، انتقلت هذه المعرفة بين البحّارة، ووصل استخدامها إلى عصر صيد الحيتان، حين لجأت بعض السفن إلى وضع شحوم الحيتان حول هياكلها أثناء الإبحار في البحار الهائجة، في محاولة للحد من اضطراب سطح المياه.

لكن المثير للاهتمام أن هذه الممارسة لم تقتصر على الحكايات الشعبية، فقد جذبت انتباه العالم الأمريكي بنجامين فرانكلين، الذي قرر إخضاعها للتجربة العلمية.

بنجامين فرانكلين يكشف السر

بدأ اهتمام فرانكلين بالظاهرة عام 1757، خلال رحلة عبر المحيط الأطلسي، عندما لاحظ أن المياه خلف بعض السفن تبدو أكثر هدوءا من المناطق المحيطة بها، رغم تأثير الرياح في سطح البحر.

وبعد أن أخبره أحد القباطنة بأن المخلفات الدهنية التي تُلقى في المياه قد تكون السبب، ظل الأمر عالقا في ذهنه حتى قرر اختباره بنفسه.

وفي عام 1773، أجرى فرانكلين تجربة لافتة في بركة بمنطقة كلابهام كومون في لندن، حيث سكب كمية صغيرة من زيت الزيتون على سطح الماء، وبعد أن لاحظ أن الرياح دفعت الزيت نحو الشاطئ دون تأثير واضح، انتقل إلى الجهة المقابلة وكرر التجربة.

هذه المرة، انتشر الزيت فوق مساحة واسعة من البركة، بلغت وفق تقديره نحو 2000 متر مربع، أي ما يقارب نصف فدان، ووصف سطح المياه بأنه أصبح "ناعما كالمرآة".

ونشر فرانكلين نتائج ملاحظاته عام 1774 في دورية "Philosophical Transactions"، لتصبح من أوائل المحاولات العلمية لتفسير هذه الظاهرة.

والأهم أنه لاحظ أن الزيت لا يوقف الأمواج الكبيرة، وإنما يؤثر بصورة أكبر في التموجات الصغيرة، وهو ما شكل مفتاحا لفهم الآلية العلمية وراء هذه الحيلة.

كيف يهدّئ الزيت سطح البحر؟

يفسر العلماء هذه الظاهرة من خلال تفاعل الزيت مع ما يُعرف بالتوتر السطحي للماء.

فالمحيطات لا تحتوي على أمواج كبيرة فقط، بل تشهد أيضا تموجات دقيقة للغاية تُعرف باسم "الأمواج الشعرية"، وهي تموجات صغيرة تتأثر بشدة بالتوتر السطحي، وتلعب دورا مهما في تحديد خشونة سطح البحر وطريقة انتقال الطاقة من الرياح إلى المياه.

وعندما ينتشر الزيت فوق سطح الماء، فإنه يشكل غشاءً رقيقا للغاية، قد لا يتجاوز سمكه بضعة جزيئات، وتتفاعل جزيئات هذا الغشاء مع حركة المياه، فتتغير درجة التوتر السطحي من منطقة إلى أخرى.

وتنشأ نتيجة ذلك قوى فيزيائية تُعرف باسم "إجهادات مارانغوني"، تعمل على مقاومة حركة سطح الماء وتساعد على تبديد طاقة التموجات الصغيرة، ما يؤدي إلى إضعافها وتقليل اضطراب السطح.

ولا يتوقف التأثير عند هذا الحد، فاختفاء التموجات الدقيقة يجعل سطح البحر أكثر نعومة، وهو ما يغير طريقة تفاعل الرياح معه، وقد يقلل انتقال الطاقة من الهواء إلى المياه، وبالتالي يحد من نمو الأمواج التي تصنعها الرياح في ظروف معينة.

بمعنى آخر، لا يعمل الزيت على إيقاف الأمواج العملاقة بصورة مباشرة، وإنما يؤثر في العمليات الفيزيائية التي تساعد على تكوّن الأمواج واستمرارها.

تجارب حديثة تؤكد الظاهرة

لم يكتفِ العلماء بالروايات التاريخية، بل أعادوا اختبار الفكرة باستخدام أدوات وتجهيزات حديثة.

وفي دراسة نُشرت عام 2019 بدورية "Ocean Science"، استخدم باحثون حوضا تجريبيا كبيرا لدراسة تأثير زيت السمك في الأمواج التي تولدها الرياح.

وأظهرت النتائج أن إضافة طبقة رقيقة من الزيت أدت إلى تثبيط تكوّن الأمواج بصورة شبه كاملة، مع انخفاض التقلبات المتبقية على سطح الماء إلى مستويات صغيرة للغاية، في حدود المليمتر الواحد، كما انخفض إجهاد الرياح المؤثر على السطح المغطى بالزيت بنسبة بلغت نحو 95%.

وفي دراسة أخرى نُشرت عام 2023 بدورية "Journal of Fluid Mechanics"، اكتشف الباحثون أن المواد الفعالة سطحيا يمكن أن تغير بصورة كبيرة شكل الأمواج المتكسرة، وطريقة تشكل قممها واحتجازها للهواء، مشيرين إلى أن اختلافات التوتر السطحي عبر الموجة المتحركة تلعب دورا مهما في هذه العملية.

من معدات الإنقاذ إلى الماضي

بلغ استخدام زيت العواصف مرحلة متقدمة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، إذ ناقش المشرّعون البريطانيون عام 1888 إلزام السفن بحمل الزيت للطوارئ، قبل أن يتضمن قانون الملاحة التجارية لعام 1894 نصا يسمح بإدراجه ضمن مستلزمات الإنقاذ البحرية.

وفي الولايات المتحدة، ألزمت لوائح اتحادية صدرت بحلول عام 1952 بعض قوارب النجاة بحمل كمية من الزيت لاستخدامها تدريجيا فوق سطح المياه عند مواجهة الأمواج العنيفة.

واستمر هذا الإجراء حتى عام 1983، عندما أُلغيت المتطلبات المرتبطة به مع تطور قوارب النجاة الحديثة المغلقة، فضلا عن تزايد الوعي بالأضرار البيئية الناتجة عن تسرب الزيوت إلى المحيطات.

وتكشف هذه القصة كيف استطاع البحّارة، اعتمادا على الملاحظة والتجربة، اكتشاف وسيلة غير مألوفة لمواجهة قوى الطبيعة، قبل أن يأتي العلم الحديث ليكشف أسرارها الجزيئية والفيزيائية.

وبعد أكثر من ألفي عام على الإشارات التاريخية الأولى لهذه الظاهرة، لا يزال العلماء يدرسون تفاصيل تأثير الأغشية الزيتية الدقيقة في حركة المياه وتفاعلها مع الرياح، في تأكيد جديد على أن بعض الحكايات البحرية القديمة لم تكن مجرد أساطير، بل كانت تحمل في طياتها اكتشافات علمية سبقت عصرها بقرون.