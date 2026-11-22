كشف باحثون عن تفاصيل مثيرة بشأن نوع من الحيتان القزمة المنقرضة، عُثر على جمجمته في صحراء بيرو، بعدما أظهرت الفحوصات أنه امتلك تشوها تشريحيا غير مسبوق في شكل الوجه، لم يكن ناتجًا عن عوامل التحجر أو الضغط الجيولوجي، بل يمثل سمة بيولوجية حقيقية في تكوينه.

ووفقا لدراسة نُشرت في مجلة "Communications Biology" في 20 نوفمبر 2026، فإن الحوت، الذي أُطلق عليه اسم "Scaphokogia huachafo"، عاش خلال العصر الميوسيني المتأخر، قبل نحو 6.3 إلى 5.6 ملايين سنة، وبلغ طوله قرابة 2.7 متر، فيما تُعد جمجمته واحدة من أكثر الجماجم عدما للتماثل التي تم توثيقها لدى الثدييات.

جمجمة غير مألوفة أربكت الباحثين

وأوضحت الدراسة أن الجمجمة تتميز بانحراف واضح نحو الجانب الأيسر، إذ انتقلت فتحـتا الأنف العظميتان بالكامل إلى هذا الجانب، مع اختلاف ملحوظ في أحجام عظام الوجه ومواضعها.

كما امتلك الحوت خطما ضخما وسميكا وأنبوبي الشكل، ينحني إلى الأسفل بزاوية تبلغ 31 درجة، ويحتوي على عظام كثيفة وغضاريف متصلبة، ما أضاف وزنا إلى الجزء الأمامي من جسمه.

وأشار الباحث الرئيسي في الدراسة، ألدو بينيتس بالومينو، إلى أن هذا التكوين التشريحي يرتبط بالتخصصات الصوتية لدى الحيتان ذات الأسنان، إذ تساعد التراكيب الدهنية الموجودة في مقدمة الرأس على إنتاج الأصوات المستخدمة في تحديد المواقع بالصدى والتنقل واكتشاف الفرائس تحت الماء.

تكيف استثنائي للبحث عن الغذاء في قاع البحر

ولا تقتصر أهمية الاكتشاف على الشكل غير المألوف للجمجمة، بل تمتد إلى ما تكشفه من طبيعة الحياة التي تكيف معها هذا الحوت.

فبحسب الباحثين، تشير الخصائص التشريحية إلى أنه لم يكن يعتمد على الصيد في أعماق المحيط، كما تفعل حيتان العنبر الحديثة، بل يُرجح أنه كان يبحث عن غذائه بالقرب من قاع البحار الساحلية الضحلة.

وأظهرت إعادة بناء المفصل الذي يربط الجمجمة بالرقبة أن الحيوان كان قادرا على خفض رأسه بزاوية تصل إلى 55 درجة، وهو ما ساعده على توجيه خطمه مباشرة نحو قاع البحر والبحث عن الطعام داخل الرواسب البحرية.

ويرى الباحثون أن امتلاكه عظاما كثيفة وخطما منحنيا إلى الأسفل ورقبة مرنة، وفّر له مجموعة من التكيفات التي مكّنته من التحرك بالقرب من قاع البحر والتغذي على الكائنات الموجودة في الرواسب.

وعلى عكس بعض الثدييات البحرية الحديثة التي تستخدم الشوارب الحسية أو التكيفات البصرية للعثور على الفرائس في قاع البحر، لم يمتلك هذا الحوت أيا من هذه الوسائل، ما دفع العلماء إلى ترجيح اعتماده على نظام متطور لتحديد المواقع بالصدى الحيوي، للكشف عن الغذاء المدفون داخل الرواسب الرخوة.

استبعاد فرضية التشوه أثناء التحجر

وعُثر على الجمجمة في منتصف تسعينات القرن الماضي داخل تكوين بيسكو الجيولوجي جنوب بيرو، وهي منطقة صحراوية معروفة بأحافيرها البحرية ذات الحفظ الاستثنائي.

ولم يبدأ الباحثون دراسة العينة بصورة متعمقة إلا لاحقا، عندما صادفها بينيتس بالومينو عام 2015 أثناء عمله على مشروع تخرجه الجامعي في متحف التاريخ الطبيعي بالعاصمة ليما.

وكان التفسير الأول الذي طرحه العلماء أن الجمجمة تعرضت للتشوه نتيجة ضغط الرواسب على مدى ملايين السنين، وهو احتمال شائع عند دراسة الأحافير ذات الأشكال غير الطبيعية.

لكن الفحوصات كشفت أن الدروز العظمية كانت مغلقة بالكامل، دون وجود كسور أو علامات مرضية أو تشوهات مماثلة في بقية أجزاء الجمجمة، ما عزز الاستنتاج بأن عدم التماثل كان جزءا أصيلا من التركيب البيولوجي للحيوان، وليس نتيجة ظروف حفظ الأحفورة.

اسم يعكس غرابة التكوين التشريحي

واختار الباحثون اسم "Huachafo" لوصف هذا النوع، وهي كلمة مستخدمة في الإسبانية البيروفية للإشارة إلى الأشياء الغريبة أو المبالغ فيها أو التي يصعب تصنيفها من الناحية الجمالية.

وأوضح الباحث الرئيسي أن الاسم جاء انعكاسا للمظهر الاستثنائي للحوت، الذي جمع بين انحراف الوجه نحو اليسار والخطم الضخم المنحني إلى الأسفل، في تكوين يكسر أنماط التماثل المعروفة لدى الحيتانيات الحديثة.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يضيف دليلا جديدا على التنوع الكبير في الأشكال التشريحية والتكيفات التطورية التي شهدتها الحيتان القديمة، كما يسلط الضوء على أنماط معيشية متخصصة اختفت مع التغيرات التي طرأت على البيئات البحرية قرب نهاية العصر الميوسيني.