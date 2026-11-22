في واحدة من أكثر الرحلات الجوية إثارة في تاريخ الطيران، نجح الطيار الأمريكي تشارلز ليندبيرغ عام 1927 في عبور المحيط الأطلسي منفرداً ودون توقف، قاطعاً مسافة بلغت نحو 3,610 أميال (5,810 كيلومترات)، في رحلة استغرقت 33 ساعة ونصف الساعة، رغم افتقار طائرته إلى أحد أبسط عناصر التصميم التقليدي وهو الزجاج الأمامي.

ولم يكن ليندبيرغ أول من عبر المحيط الأطلسي جواً، إذ سبقه عشرات الطيارين، لكنه سجّل اسمه في التاريخ باعتباره أول طيار ينجز هذه الرحلة بمفرده ودون توقف، انطلاقاً من نيويورك وصولاً إلى باريس، على متن طائرته الشهيرة "سبيريت أوف سانت لويس".

خزان الوقود حجب الرؤية الأمامية

خضعت الطائرة لتعديلات هندسية خاصة لتلبية متطلبات الرحلة الطويلة، كان أبرزها زيادة سعة الوقود إلى 450 غالوناً، بوزن بلغ نحو 2750 رطلاً، أي ما يزيد على نصف الوزن الإجمالي للطائرة.

ولاستيعاب هذه الكمية الكبيرة، وضع المهندسون خزان الوقود الرئيسي أمام مقعد الطيار مباشرة، فيما وُزعت خزانات إضافية داخل الأجنحة، وجاء هذا التصميم بناءً على طلب ليندبيرغ، الذي فضّل وضع الخزان بين المحرك ومقصورة القيادة، لتقليل مخاطر تعرضه للسحق بين المحرك والخزان في حال وقوع حادث.

لكن هذا الترتيب الهندسي فرض تحدياً غير مألوف، إذ حجب خزان الوقود الرؤية الأمامية بالكامل، لتصبح الطائرة بلا زجاج أمامي منذ البداية، وليس نتيجة تلف أو فقدان أثناء الطيران.

منظار جانبي وابتكار في أسلوب القيادة

للتغلب على هذه المشكلة، اعتمد ليندبيرغ على خبرته السابقة في قيادة طائرات البريد الجوي، حيث اعتاد الاستعانة بالنوافذ الجانبية لتحديد وضع الطائرة واتجاهها.

كما زُودت الطائرة بمنظار قابل للسحب من النافذة اليسرى، كان يتيح له الحصول على رؤية محدودة لما أمامه، بمساعدة مرآة صغيرة مثبتة على لوحة العدادات.

وتُعرف إحدى طرق الاستدلال البصري المرتبطة بهذه الخبرة باسم "مرجع ليندبيرغ"، وهي أسلوب يساعد الطيارين على تقدير حركة الطائرة ووضعيتها عندما تكون الرؤية الأمامية محجوبة.

تجهيزات محدودة لتقليل الوزن

ولضمان تحقيق أكبر مدى طيران ممكن، ركز ليندبيرغ على تقليل وزن الطائرة إلى الحد الأدنى، فتخلى عن جهاز الراديو والمظلة وأضواء الملاحة، فضلاً عن مقعد الطيار التقليدي، واستعاض عنه بكرسي من الخيزران.

كما صمم حذاء طيران خفيف الوزن، واستغنى عن بعض الخرائط والمعدات التي رأى أنها غير ضرورية، ليبلغ وزن الطائرة فارغة نحو 2,150 رطلاً.

واستند تصميمها إلى طائرة البريد الجوي Ryan M-2، مع إجراء تعديلات شملت زيادة باع الجناحين إلى 46 قدماً، وإطالة الذيل وجسم الطائرة، الذي تجاوز طوله 27 قدماً.

وزُودت الطائرة بمحرك Wright J-5C Whirlwind، المكوّن من تسع أسطوانات والمبرد بالهواء، بقوة بلغت 220 حصاناً، واشتهر بمتانته وقدرته على العمل لفترات طويلة.

33 ساعة ونصف الساعة صنعت التاريخ

انطلقت الرحلة من مطار روزفلت فيلد بولاية نيويورك صباح 27 مايو 1927، قبل أن يصل ليندبيرغ إلى مطار لو بورجيه في باريس بعد 33 ساعة ونصف الساعة من الطيران المتواصل، محققاً إنجازاً شكّل محطة بارزة في تطور الطيران المدني والرحلات الجوية العابرة للمحيطات.

وتحمل الطائرة اسم مدينة سانت لويس الأمريكية، التي تمكن ليندبيرغ فيها من الحصول على دعم مجموعة من رجال الأعمال لتمويل مشروعه التاريخي.