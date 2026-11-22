في واقعة أثارت اهتمام الأوساط الأثرية، قاد نشاط مجموعة من لصوص الآثار في شمال بيرو إلى واحد من أبرز الاكتشافات الأثرية في أمريكا الجنوبية، بعدما كشفت أعمال التنقيب عن مقبرة ملكية مغلقة يعود تاريخها إلى نحو 1750 عاما، تضم رفات أحد كبار حكام حضارة موتشي، إلى جانب 451 قطعة أثرية ثمينة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى فبراير 1987، عندما اخترقت مجموعة من لصوص الآثار منصة طينية قديمة بالقرب من قرية سيبان شمالي بيرو، بحثا عن الكنوز المدفونة، وخلال أعمال الحفر، عثر أفراد المجموعة على حلي ذهبية وفضية وقطع أثرية نادرة، قبل أن ينهار جزء من سقف إحدى الحجرات المدفونة، كاشفا عن مقتنيات ثمينة حملها اللصوص بعيدا داخل أكياس الأرز.

لكن خلافا نشب بين أفراد العصابة بشأن تقسيم المسروقات، دفع أحدهم إلى إبلاغ الشرطة، لتبدأ السلطات تحقيقاتها وتستدعي عالم الآثار والتر ألفا، مدير متحف برونينغ آنذاك، لفحص القطع المضبوطة، التي شملت قناعا ذهبيا ورأسا ذهبيا لحيوان من فصيلة السنوريات وقطعا أخرى نادرة.

مقبرة ملكية ظلت مغلقة قرابة 1750 عاما

قاد التحقيق عالم الآثار إلى موقع "هواكا راخادا" في وادي لامباييكي، حيث بدأ أعمال التنقيب الرسمية في الأول من أبريل 1987، بمساعدة الباحث لويس تشيرّو.

وأسفرت أعمال الحفر عن اكتشاف 1137 إناءً فخاريا يعود إلى حضارة موتشي، إلى جانب هيكل عظمي لرجل جالس قُطعت قدماه، ويعتقد الباحثون أنه كان مكلفا بحراسة المقبرة، وأن بتر قدميه كان يهدف إلى منعه من مغادرة موقعه.

وتحت هذا الهيكل العظمي، اكتشف الفريق المقبرة الملكية الأولى، وهي حجرة مغلقة لم يتمكن اللصوص من الوصول إليها، وقدرت الاختبارات العلمية تاريخها بنحو عام 250 ميلاديا.

وفي قلب الحجرة، عُثر على تابوت خشبي يضم جثمان رجل يتراوح عمره بين 35 و45 عاما، ويبلغ طوله نحو 163 سنتيمترا، وهو ما رجّح انتماءه إلى طبقة اجتماعية رفيعة، قبل أن يُعرف لاحقا باسم "سيد سيبان".

451 قطعة أثرية تكشف ثراء النخبة في حضارة موتشي

كشفت المقبرة عن مجموعة استثنائية من المقتنيات الجنائزية، بلغ عددها 451 قطعة مصنوعة من الذهب والفضة والنحاس والمنسوجات والريش، من بينها قناع ذهبي، وغطاء رأس على شكل هلال بعرض نحو 60 سنتيمترا، وثلاثة أزواج من أقراط الأذن الذهبية المرصعة بالفيروز.

كما تضمنت المكتشفات عقدين يحتوي كل منهما على عشر حبات كبيرة على شكل الفول السوداني، صُنعت إحداهما من الذهب والأخرى من الفضة، إلى جانب درع ذهبي يزن قرابة كيلوغرام، وخشخيشة ذهبية مزودة بنصل نحاسي، وصنادل نحاسية وأجراس ذهبية تحمل مشاهد دينية.

ويرى الباحثون أن هذه المقتنيات تعكس المكانة السياسية والدينية الرفيعة لصاحب المقبرة، إذ تشير المقارنات بين أدواته الجنائزية والرسوم الموجودة على أواني حضارة موتشي إلى أنه كان محاربا وكاهنا ذا نفوذ كبير، وربما حاكما لوادي لامباييكي.

ستة أشخاص وحيوانات دُفنوا إلى جواره

ومن أبرز ما كشفته المقبرة وجود ستة أشخاص دُفنوا إلى جانب سيد سيبان، بينهم طفل يتراوح عمره بين 9 و10 سنوات، ورجلان قويّا البنية يُرجح أنهما كانا من المحاربين، إضافة إلى ثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 15 و25 عاما.

وعُثر كذلك على كلب وحيوانين من اللاما داخل المقبرة، في مشهد يعكس المعتقدات الجنائزية لدى حضارة موتشي، واعتقادها بوجود حياة أخرى بعد الموت، وما يرتبط بها من طقوس ومقتنيات ورفقاء.

كما احتوت خمسة تجاويف داخل جدران المقبرة على 211 قطعة فخارية إضافية، يُعتقد أن بعضها كان مخصصا لحفظ الطعام والشراب.

14 مقبرة للنخبة في موقع أثري واحد

لم يتوقف الاكتشاف عند المقبرة الملكية الأولى، إذ أسفرت أعمال التنقيب اللاحقة عن العثور على مقبرة ثانية عام 1988، ضمت كاهنا يحمل كأسا نحاسيا ويرتدي غطاء رأس على شكل بومة.

كما اكتُشفت مقبرة أقدم وأعمق عُرفت باسم "سيد سيبان العجوز"، وأظهرت تحاليل الحمض النووي وجود صلة قرابة بينه وبين سيد سيبان الأول من جهة السلالة الأنثوية.

وبحلول عام 2007، وصل عدد المقابر المكتشفة لأفراد النخبة في موقع هواكا راخادا إلى 14 مقبرة، ما عزز أهمية الموقع باعتباره أحد أبرز المراكز الأثرية المرتبطة بحضارة موتشي.

وتُعرض معظم هذه المكتشفات حاليا في متحف المقابر الملكية في سيبان بمدينة لامباييكي، الذي افتُتح عام 2002، وصُمم مبناه ليحاكي الطراز المعماري للمنصات الأثرية القديمة.

وفي يوليو 2026، منحت حكومة بيرو عالم الآثار والتر ألفا وسام كبار أساتذة الثقافة البيروفية، تقديرا لدوره في الكشف عن جانب مهم من تاريخ البلاد والحفاظ على تراثها الحضاري.

ويظل اكتشاف مقبرة سيد سيبان علامة فارقة في تاريخ علم الآثار، ليس فقط بسبب حجم الكنوز التي احتوتها، وإنما لما قدمه من معلومات نادرة عن أنظمة الحكم والطقوس الدينية والمعتقدات الجنائزية ومستويات الثراء الاجتماعي لدى حضارة موتشي قبل أكثر من 17 قرنا.