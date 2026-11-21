في اكتشاف أثري لافت، عثر متنزّهان على كنز ذهبي مخبأ داخل جدار حجري قديم في إحدى الغابات شمال شرقي جمهورية التشيك، يضم 598 قطعة نقدية ذهبية إلى جانب مجموعة من المجوهرات والمقتنيات الشخصية، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 330 ألف دولار.

وبحسب تفاصيل الاكتشاف،لاحظ المتنزّهان خلال نزهة شتوية وجود علبة معدنية صدئة بارزة من جدار حجري قديم على المنحدر الجنوبي الغربي لتل زفيتشينا، بالقرب من جبال كركونوشه، وعند فحصها، اكتشفا بداخلها العملات الذهبية مرتبة في 11 مجموعة، وملفوفة كل مجموعة بقطعة قماش سوداء.

ولم يقتصر الاكتشاف على العلبة الأولى، إذ عُثر على بُعد نحو متر منها على صندوق حديدي آخر يحتوي على 16 علبة سجائر و10 أساور وحقيبة نقود صغيرة ومشط وسلسلة بمفتاح وعلبة لمساحيق التجميل، يُعتقد أن معظمها مصنوع من الذهب.

وسلّم المكتشفان جميع المقتنيات إلى متحف شرق بوهيميا بمدينة هرادتس كرالوفه، حيث بلغ الوزن الإجمالي للكنز نحو 7 كيلوغرامات، فيما قدّر المتحف قيمته بنحو 7.5 ملايين كرونة تشيكية، بما يعادل أكثر من 330 ألف دولار.

عملات من دول أوروبية اختفت من الخريطة

وكشفت الفحوص الأولية أن العملات الذهبية سُكّت خلال الفترة الممتدة بين عامي 1808 و1915، وتنتمي إلى عدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا والنمسا والمجر وبلجيكا والدولة العثمانية وروسيا ورومانيا وإيطاليا.

ولفت خبراء العملات إلى غياب العملات الألمانية والتشيكوسلوفاكية عن المجموعة، رغم أن ذلك يُعد أمرا غير معتاد في اكتشاف أثري من هذه المنطقة.

كما كشفت علامات دقيقة على بعض العملات النمساوية المجرية أنها خضعت لإعادة الختم في دور سك العملة بمنطقة البلقان، وتحديدا في صربيا أو البوسنة والهرسك، بعد عام 1921، ما يشير إلى أن الكنز دُفن بعد هذا التاريخ، رغم أن أحدث العملات الموجودة فيه يعود إلى عام 1915.

وقال ميروسلاف نوفاك، رئيس قسم الآثار بالمتحف، إن العملات مصنوعة بلا شك من الذهب الخالص، مشيرا إلى دهشته الكبيرة عند اكتشاف محتويات الصندوق.

لغز صاحب الكنز لا يزال قائما

ورغم القيمة المالية والتاريخية للاكتشاف، لا تزال هوية الشخص الذي أخفى الكنز والظروف التي دفعته إلى ذلك مجهولة.

ويرجّح خبراء أن يكون إخفاء الثروة مرتبطا بالاضطرابات السياسية والعسكرية التي شهدتها المنطقة خلال القرن العشرين، بما في ذلك اندلاع الحرب العالمية الثانية، وترحيل السكان التشيكيين، وطرد الألمان عقب الحرب، فضلا عن الإصلاحات النقدية التي شهدتها البلاد.

وأشار مدير المتحف، بيتر غروليتش، إلى صعوبة تحديد هوية صاحب الكنز، موضحا أنه لا يمكن الجزم حتى الآن ما إذا كانت هذه الثروة تعود إلى شخص تشيكي أو ألماني.

ويعمل فريق المتحف حاليا على فحص العملات والمقتنيات باستخدام تقنيات متخصصة لتحليل المعادن، إلى جانب دراسة الوثائق والسجلات التاريخية للمنطقة، في محاولة للوصول إلى أدلة تكشف هوية المالك السابق ومسار انتقال الذهب من منطقة البلقان إلى التشيك.

مكافأة محتملة للمكتشفين

ومن المنتظر أن يستفيد المتنزّهان من المكافأة التي يتيحها القانون التشيكي للأشخاص الذين يعثرون على الكنوز الأثرية ويسلمونها إلى الجهات المختصة، إذ يمكن أن تصل المكافأة إلى 10% من القيمة المقدّرة للمكتشفات، وفقا لندرتها وأهميتها الثقافية والتاريخية.

ولم يُحسم بعد مقدار المكافأة المستحقة، في انتظار استكمال التحليلات المعدنية والتقييم النهائي للمقتنيات.

ويعتزم المتحف مواصلة أعمال الترميم والحفظ تمهيدا لعرض الكنز أمام الجمهور، ليصبح الاكتشاف شاهدا جديدا على تاريخ مضطرب، لا تزال بعض أسراره مدفونة تحت تراب الغابات الأوروبية.